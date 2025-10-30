Kansas City Christian School Association
MS STUCO - 10/30/2025
Candy Bars
$1.50
add
Candy - Nerds Gummy Clusters
$1.50
add
Candy - Skittles (Original)
$1.50
add
Candy - Skittles (Sour)
$1.50
add
Candy - Fruit Snacks
$1
add
Candy - Gum
$2
add
Drinks - Sprite
$1
add
Drinks - Dr. Pepper
$1
add
Drinks - Gatorade
$1
add
Drinks - Arnold Palmer
$2
add
Drinks - Apple Juice
$1
add
Other - Pop Tarts
$1
add
Other - Mini Muffins
$1
add
Other - Honey Bun
$1
add
Other - Mini Donuts (Powdered)
$2
add
Other - Mini Donuts (Chocolate)
$2
add
Other - Oreos (6 pk)
$1
add
Chips - Takis
$1
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout