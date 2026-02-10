Kansas City Christian School Association

Kansas City Christian School Association

MS STUCO - 2/19/2026

Candy - M&Ms
$2
Candy - Nerds Gummy Clusters
$2
Candy - Skittles (Original)
$2
Candy - Skittles (Sour)
$2
Candy - Fruit Snacks
$1
Candy - Gum
$2
Candy - Starburst
$2
Candy - Sour Punch
$2
Drinks - Sprite
$1
Drinks - Dr. Pepper
$1
Drinks - Gatorade
$1
Drinks - Arnold Palmer
$2
Drinks - Apple Juice
$1
Other - Pop Tarts
$1
Other - Honey Bun
$1
Other - Mini Donuts (Powdered)
$2
Other - Mini Donuts (Chocolate)
$2
Other - Oreos (6 pk)
$1
Chips - Takis
$1
Skinny Pop
$1
Candy - Sour Patch Kids
$1.50
Candy - Swedish Fish
$1.50
Bubbl’r
$1.50
Candy - Airhead Xtremes
$1.50
Sparkling Ice
$1.50
Zbars
$1
Miss Vickie’s Chips
$1

