Delphi Academy of Los Angeles

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Delphi Academy of Los Angeles

Middle School and High School Sports Banquet 2026

11341 Brainard Ave

Lake View Terrace, CA 91342, USA

Taco Dinner
$13

Taco Dinner - All MS/HS athletes plus one guest will receive a free taco dinner. Any additional guests will need to pay $13 per plate. Dinner includes tacos, rice, beans, and a drink. See Coach Mark's email for discount code to redeem your two free dinners per athlete. Note: If you have multiple athletes in your family, please place a separate order for each to ensure your discount codes are applied correctly.

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