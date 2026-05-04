Middle School and High School Sports Banquet 2026

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Taco Dinner - All MS/HS athletes plus one guest will receive a free taco dinner. Any additional guests will need to pay $13 per plate. Dinner includes tacos, rice, beans, and a drink. See Coach Mark's email for discount code to redeem your two free dinners per athlete. Note: If you have multiple athletes in your family, please place a separate order for each to ensure your discount codes are applied correctly.
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