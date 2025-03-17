eventClosed

Mt Peak PTO's Silent Auction 2025

5201 FM 663, Midlothian, TX 76065, USA

"Summer Fun" Basket
$150

"Summer fun" basket put together by the families of MPE kindergarteners! Value: $400 RTIC 30 Cans Cooler in dusty lilac, 2 large oversized beach towels (pink and yellow), Outdoor picnic Blanket, Sunscreen stick, Portable fan, Two 30oz Stanley tumblers (lilac and azure), Towel bands, Octopus flyer kite, Chalk, Waterproof disposable camera, 18 pcs pool toys, Pool lounge floats, Reusable water balloons, goggles, JBL clip, checkered waterproof bag,
"Outdoor Fun" Basket
$150

"Outdoor fun" basket donated by Mt Peak's first grade families! $468 value
"Her favorite things" Basket
$150

Her favorite things basket, graciously put together by second grade families! Value $500 Bogg Bag, “Skin”, “Hair”, and “Stuff” Travel Bags, Stanley Cup, Week Planner, Journal, Lotion, Shower Steamers (2), Throw Blanket, Under Eye Patches, Pens, Wine Cup, Candle, Bath Salt, First Aid Kit, Face Roller, Collagen Masks, Dermaplaner, Portable phone and watch charger, Sunglass Case, Personal Hand Held Fan, Gum, Chapstick, Socks, Accessory Bags, Headband, Hair Clips, Dry Shampoo, Hair Bands, Satin Pillowcase
"Date Night" Basket
$75

"Date Night" Basket donated by MPE 3rd grade families! Value: $275, Insulated picnic backpack with dinner utensils and blanket, Corkcicle canteen,, $25 restaurant GC $100 Cassaro Winery GC, $30 Uber GC,
"Spa Day" Basket
$125

The winner will get this amazing "Spa Day" basket donated by MP fourth grade families! Value $400
"Movie & Game Night" Basket
$100

"Movie & Game Night" basket put together by 5th grade families! Value - $350, Incudes: Popcorn Machine, Large Cozy Blanket, Door Dash GC $25, Blockbuster Game, Popcorn seasoning 8 pack, "Do You Really Know" Game, Novelty Popcorn Containers, Movie Night Decor, Uno Game, Amazon GC $10, Candy, Popcorn,
Texas Rangers Basket by Curry Pools
$150

Value: $425 Two Texas Rangers tickets, Curry Pools travel cup, Curry Pools Tee shirt, Ball game snacks, Baseball Bogg bag
Sports Photography Session with JLS item
Sports Photography Session with JLS
$100

Sports photography session with JLS squared - $300 value 30 mins in the studio. Digital downloads with print release
The Sleepover Adventure Package for you & your bestie
$75

Valued over $195 www.thesleepoveradventure.com Package includes: -Two beautifully decorated teepee tents -Tent lights for each tent -Balloon cluster on each tent -Themed sleep eye masks for guest to keep -Fitted sheets, plush blankets, & pillows -Bed trays & LED lighting -Decorative garland & themed decor -Delivery, set up, and take down -Must be redeemed by April 20, 2026
One Summer Camp Registration at ATLET item
One Summer Camp Registration at ATLET
$150

ATLET summer camp sport of your choice! $300-$500 value
Marucci's Batting Cages Entire facility - One hour rental
$55

The winner will get the entire Marucci's Batting Cage facility for one hour To use during the hours of : Monday - Friday 8 am - 5 pm) + One Marucci's Batting Cages Tee shirt (sizes XS-XL) Value: $155
8 open gym passes at Liberty Cheer and Gymnastics item
8 open gym passes at Liberty Cheer and Gymnastics
$35

Value: $80 Must use 2025
One Windshield Ceramic Coating from Fire Auto Wraps item
One Windshield Ceramic Coating from Fire Auto Wraps
$55

The winner will get one free windshield ceramic coating + One Fire Auto Wraps Tee shirt (size S-2XL available) Value: $155
Digital Selfie Photo Booth Rental from Lavish Photo Booth
$100

Value $500
Shanas Mobile Grooming item
Shanas Mobile Grooming
$35

The winner will get a full grooming or bath service for their pup from Shanas Mobile Grooming Valued: $55 - $200
One Private Riding Lesson at Jomar Farms
$35

One private horse riding lesson with Marissa at Jomar Farms! Valued at $70. Must be used by 7/1/25. New students only.
WeatherTech Mats donated by Waxahachie Autoplex
$100

WeatherTech Mats fit for any vehicle by Waxahachie Autoplex! Valued at $400
Fig Tree Golf Merch
$30

Fig Tree items, A Christian Golf Apparel Company Value: $120 -Cross golf towel -Bamboo golf tees -Fishers of men ball marker -Black Fig Tree snapback -Blue Fig Tree snapback
Glass "Mama" Cup with straw
$10

Beautiful glass "Mama" cup with straw donated by Endings and Beginnings
Dry Cleaners Digital Gift Card item
Dry Cleaners Digital Gift Card
$25

$50 digital gift card from Dry Clean Super Center Midlothian
Dysport Lip Flip item
Dysport Lip Flip
$25

Valued at $75 One lip flip, dysport injected into the upper lip to give a fuller appearance. -Administered by a Registered Nurse trained in aesthetic injections -Must have medical clearance prior to injection -Must use within 6 months of auction (October 2025)
Ride to School in the Fire Engine
$50

Midlothian Fire Department will pick up the student from their home within MISD and drive them to school where they will be dropped off in front of the building. The student will get to see the inside of the fire truck and get pictures with the firefighters! (The ride must be taken before the end of the '24-'25 school year with two children maximum)
Ride to School in the Police car with Officer Brown item
Ride to School in the Police car with Officer Brown
$50

The winning MP student gets to ride to school with officer Brown, Mt. Peak's very own SRO!
VIP Parking for after school pick up (first nine weeks)
$35

Get your very own VIP parking for MP pick up! Arrive to the school before 3:15 pm. Enter backwards through the one way and park in one of the handicap parking spots next to the car line. A staff member will bring your child out promptly at dissmissal and walk them directly to your car. You will have the ability to leave the school before the first car makes it through the car line! Valid: 8/13/25-10/9/25
VIP Parking for after school pick up (first nine weeks)
$35

Get your very own VIP parking for MP pick up! Arrive to the school before 3:15 pm. Enter backwards through the one way and park in one of the handicap parking spots next to the car line. A staff member will bring your child out promptly at dismissal and walk them directly to your car. You will have the ability to leave the school before the first car makes it through the car line! Valid: 8/13/25-10/9/25
Be Principal Henke for the day
$55

The winning MP student gets to be Principal for the day!
VIP Parking for after school pick up (second nine weeks)
$35

Get your very own VIP parking for MP pick up! Arrive to the school before 3:15 pm. Enter backwards through the one way and park in one of the handicap parking spots next to the car line. A staff member will bring your child out promptly at dissmissal and walk them directly to your car. You will have the ability to leave the school before the first car makes it through the car line! Valid: 10/15/25-12/19/25
VIP Parking for after school pick up (second nine weeks)
$35

Get your very own VIP parking for MP pick up! Arrive to the school before 3:15 pm. Enter backwards through the one way and park in one of the handicap parking spots next to the car line. A staff member will bring your child out promptly at dismissal and walk them directly to your car. You will have the ability to leave the school before the first car makes it through the car line! Valid: 10/15/25-12/19/25
Have your Stuffy Sleepover at the Library
$25

The winning student picks one or two of their stuffed animals to "sleepover" at the library with Mrs. Hobbs! Student will get a customized storybook made with pictures of their stuffy's fun time in the library!
VIP Parking for after school pick up (third nine weeks)
$35

Get your very own VIP parking for MP pick up! Arrive to the school before 3:15 pm. Enter backwards through the one way and park in one of the handicap parking spots next to the car line. A staff member will bring your child out promptly at dissmissal and walk them directly to your car. You will have the ability to leave the school before the first car makes it through the car line! Valid: 1/7/26-3/12/26
VIP Parking for after school pick up (third nine weeks)
$35

Get your very own VIP parking for MP pick up! Arrive to the school before 3:15 pm. Enter backwards through the one way and park in one of the handicap parking spots next to the car line. A staff member will bring your child out promptly at dissmissal and walk them directly to your car. You will have the ability to leave the school before the first car makes it through the car line! Valid: 1/7/26-5/12/26
Be Coach Probst for the day
$50

The winning MP student gets to be Coach for the day!
Be Mrs. Cobb for the day item
Be Mrs. Cobb for the day
$50

The winning MP student gets to be the art teacher for the day!
VIP Parking for after school pick up (last nine weeks)
$35

Get your very own VIP parking for MP pick up! Arrive to the school before 3:15 pm. Enter backwards through the one way and park in one of the handicap parking spots next to the car line. A staff member will bring your child out promptly at dismissal and walk them directly to your car. You will have the ability to leave the school before the first car makes it through the car line! Valid: 3/23/26-5/21/26
VIP Parking for after school pick up (last nine weeks)
$35

Get your very own VIP parking for MP pick up! Arrive to the school before 3:15 pm. Enter backwards through the one way and park in one of the handicap parking spots next to the car line. A staff member will bring your child out promptly at dissmissal and walk them directly to your car. You will have the ability to leave the school before the first car makes it through the car line! Valid: 3/23/26-5/21/26
Pizza lunch in the office with 3 friends item
Pizza lunch in the office with 3 friends
$40

The winning MP student gets to eat pizza with the office staff and three friends!
Singalong with Mrs. Cole at lunch item
Singalong with Mrs. Cole at lunch
$15

The winning MP student gets to pick a school appropriate song to sing with Mrs. Cole at K/ECSC/PK lunch. Winner must be a Pre-K, ECSE, or Kinder student.
Be Mrs. Cole for the day item
Be Mrs. Cole for the day
$20

The winning MP student gets to be Mrs. Cole for the day!
Be Mrs. Stelter for the Day item
Be Mrs. Stelter for the Day
$20

Winning MP student gets to be Mrs. Stelter for the day! (ECSE)
Lunch with Mrs. Fleischman item
Lunch with Mrs. Fleischman
$20

The winning MP student gets to have lunch with Mrs. Fleischman!
Lunch with Mrs. Day item
Lunch with Mrs. Day
$20

The winning student gets to eat lunch with Mrs. Day!
Lunch with Mrs. Lang item
Lunch with Mrs. Lang
$20

The winning MP student gets to have lunch with Mrs. Lang!
Be Mrs. Fincher for the Day item
Be Mrs. Fincher for the Day
$25

The winning MP student gets to be Mrs. Fincher for the day!
Lunch with Mrs. McDonald item
Lunch with Mrs. McDonald
$20

The winning student will eat their lunch with Mrs. McDonald (MTA/Dyslexia teacher)!
5 Front Row Seats - 1st Grade Performance 2025/26 school yr item
5 Front Row Seats - 1st Grade Performance 2025/26 school yr
$30

Sit front row at your student's performance! This is for NEXT school year so be sure to select the correct grade!
Be Mrs. Hanson for the day item
Be Mrs. Hanson for the day
$25

The winning MP student gets to be Mrs. Hanson for the day!
Lunch with Mrs. Hanson item
Lunch with Mrs. Hanson
$20

The winning MP student gets to have lunch with Mrs. Hanson!
Be Mrs. Pearson for the Day item
Be Mrs. Pearson for the Day
$25

The winning MP student gets to be Mrs. Pearson for the day!
Be Mrs. Clary for the day item
Be Mrs. Clary for the day
$25

The winning MP student gets to be Mrs. Clary for the day!
Glow in the dark lunch with Mrs. Stephenson and two friends item
Glow in the dark lunch with Mrs. Stephenson and two friends
$35

The winning MP student gets to have glow in the dark lunch in the classroom with Mrs. Stephenson and two friends!
Lunch with Mrs. Dyer item
Lunch with Mrs. Dyer
$20

The winning MP student gets to eat their lunch with Mrs. Dyer!
Be Mrs. Steele for the day item
Be Mrs. Steele for the day
$25

The winning MP student gets to be Mrs. Steele for a day!
Be Mrs. White for the day item
Be Mrs. White for the day
$25

The winning MP students gets to be Mrs. White for a day!
Have ice cream with Mrs. Jacobs after school item
Have ice cream with Mrs. Jacobs after school
$25

The winning students gets to have ice cream with Mrs. Jacobs after school!
5 Front Row Seats - 3rd Grade Performance 2025/26 school yr. item
5 Front Row Seats - 3rd Grade Performance 2025/26 school yr.
$30

Ice cream with Mrs. Sandlin after school item
Ice cream with Mrs. Sandlin after school
$25

The winning students gets to have ice cream with Mrs. Sandlin after school!
Lunch with Mrs. Cheshier item
Lunch with Mrs. Cheshier
$20

The winning student gets to eat their lunch with Mrs. Cheshier!
Lunch with Mrs. Sims and a friend! item
Lunch with Mrs. Sims and a friend!
$25

The winning students gets to have lunch with Mrs. Sims and a friend!
Breakfast with Mrs. Sesker and a friend item
Breakfast with Mrs. Sesker and a friend
$25

Have breakfast (provided by the teacher) with Mrs. Sesker and one friend!
Lunch with Mrs. Fox and a friend item
Lunch with Mrs. Fox and a friend
$25

The winning student will eat lunch with Mrs. Fox and a friend in the teacher's lounge! Mrs. Fox will provide lunch!
Lunch with Mrs. Ray and a friend item
Lunch with Mrs. Ray and a friend
$25

Have lunch with Mrs. Ray and one friend from the same grade level. Mrs. Ray will provide lunch!
Lunch with Mrs. Treibly and a friend item
Lunch with Mrs. Treibly and a friend
$25

The winning student will eat lunch with Mrs. Treibly and a friend in the teacher's lounge! (lunch provided by teacher)
Be Mrs. Foster's Assistant for the day item
Be Mrs. Foster's Assistant for the day
$25

Help Mrs. Foster teach four co-teach classes!
5 Front Row Seats - 5th Grade performance 2025/26 school yr. item
5 Front Row Seats - 5th Grade performance 2025/26 school yr.
$30

Sit front row at your student's performance! This is for NEXT school year so be sure to select the correct grade!
Choice of any THREE passes from Mrs. Scott's ticket store
$25

Winning student gets the choice of any three passes from Mrs. Scott's ticket store!
Game day for Mrs. Handlin's Class item
Game day for Mrs. Handlin's Class
$50

Game Day for Mrs. Handlin's class!
Lunch with Mrs. Handlin item
Lunch with Mrs. Handlin
$20

Winning student will have lunch with Mrs. Handlin!

