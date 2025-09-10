Mountlake Terrace High School Boosters
MTHS Concessions
Gatorade/Arizona
$3
add
SunnyD/Juice
$2
add
Soda Pop
$2
add
Water
$1
add
Italian Soda
$4
add
Popcorn
$2.50
add
Chips (Small)
$1
add
Chips (Large)
$2
add
Protein Bar
$2
add
Fruit Snacks
$2
add
Chick-Fil-A COMBO
$10
add
Hot Dog COMBO
$6
add
COMBO Gatorade Upgrade
$1
add
Hot Dog
$4
add
Pretzel
$3
add
Nachos
$4
add
Hot Pocket
$2
add
Cup O'Noodles
$2
add
Chick-Fil-A Sandwich
$9
add
Candy/Red Vines
$2
add
Ice Cream Sandwich
$2
add
Fresh Baked Cookies
$1
2 for $1
2 for $1
seeMoreDetailsMobile
add
Airheads
$1
4 for $1
4 for $1
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout