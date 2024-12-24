Mu Psi Lambda Chapter Dues

Chapter Dues (Full Dues) + Late Fee
$475

Full chapter dues of $425 plus the $50 late fee after February 28th.
Chapter Dues (4th Year College Graduate)
$318.75

Chapter Dues (3rd Year College Graduate)
$212.50

Chapter Dues (2nd Year College Graduate)
$106.25

Chapter Dues (Partial Dues)
free

Please enter in the partial amount you’d like to pay in the “Add a donation for Alpha Phi Alpha Fraternity Inc” field.
