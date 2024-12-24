Alpha Phi Alpha Fraternity Inc - Mu Psi Lambda Chapter
Mu Psi Lambda Chapter Dues
Chapter Dues (Full Dues) + Late Fee
$475
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Full chapter dues of $425 plus the $50 late fee after February 28th.
Full chapter dues of $425 plus the $50 late fee after February 28th.
seeMoreDetailsMobile
select
Chapter Dues (4th Year College Graduate)
$318.75
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
select
Chapter Dues (3rd Year College Graduate)
$212.50
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
select
Chapter Dues (2nd Year College Graduate)
$106.25
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
select
Chapter Dues (Partial Dues)
free
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Please enter in the partial amount you’d like to pay in the “Add a donation for Alpha Phi Alpha Fraternity Inc” field.
Please enter in the partial amount you’d like to pay in the “Add a donation for Alpha Phi Alpha Fraternity Inc” field.
seeMoreDetailsMobile
select
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout