Mu Sigma Chapter of Sigma Gamma Rho Sorority, Inc.

Mu Sigma Chapter of Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. Dues

Alumnae Member - Chapter Billing
$769

Valid until June 29

Returning Alumnae Member; Includes $330 Local Dues, $120 Housing Assessment, $50 SWR Dues, $7 NEF, $7 SPEAR, $200 International Dues, $50 International Insurance, $5 National Credit Card Fee

Alumnae Member - Direct Billing
$464

Valid until June 29

Returning Alumnae Member; Includes $330 Local Dues, $120 Housing Assessment, $7 NEF, $7 SPEAR, ** Must pay remaining regional and international dues on www.sgrho1922.org

Alumnae Member - Chapter Billing w/o Building Assessment
$649

Valid until June 30

Building Assessment must be paid by end of the Sorority Year

Alumnae Member - Direct Billing w/o Building Assessment
$344

Valid until June 30

Building Assessment must be paid by end of the Sorority Year

Life Member - Chapter Billing
$569

Valid until June 29

Returning Life Member; Includes $330 Local Dues, $120 Housing Assessment, $50 SWR Dues, $7 NEF, $7 SPEAR, $50 International Insurance, $5 National Credit Card Fee

Life Member - Direct Billing
$464

Valid until June 29

Returning Life Member; Includes $330 Local Dues, $120 Housing Assessment, $7 NEF, $7 SPEAR, ** Must pay remaining regional and international dues on www.sgrho1922.org to be considered paid in full.

Military Alumnae Member - Chapter Billing
$719

Valid until June 29

Returning Alumnae Member; Includes $330 Local Dues, $120 Housing Assessment, $50 SWR Dues, $7 NEF, $7 SPEAR, $150 International Dues, $50 International Insurance, $5 National Credit Card Fee

Military Alumnae Member - Direct Billing
$464

Valid until June 29

Returning Military Alumnae Member; Includes $330 Local Dues, $120 Housing Assessment, $7 NEF, $7 SPEAR, ** Must pay remaining regional and international dues on www.sgrho1922.org to be considered paid in full.

Alumnae Undergrad Transfer (First 2 years) - Chapter Billing
$504

Valid until June 29

Returning Alumnae Member; Includes $165 Local Dues, $120 Housing Assessment, $50 SWR Dues, $7 NEF, $7 SPEAR, $100 International Dues, $50 International Insurance, $5 National Credit Card Fee

Alumnae Undergrad Transfer (First 2 years) - Direct Billing
$299

Valid until June 29

Alumnae Undergrad Transfer Member; Includes $165 Local Dues, $120 Housing Assessment, $7 NEF, $7 SPEAR, ** Must pay remaining regional and international dues on www.sgrho1922.org to be considered paid in full.

Cultured Pearl - Chapter Billing
$569

Renews yearly on: June 29

Returning Alumnae Member; Includes $330 Local Dues, $120 Housing Assessment, $50 SWR Dues, $7 NEF, $7 SPEAR, $50 International Insurance, $5 National Credit Card Fee

80+ Year Old Member - Chapter Billing
$389

Renews yearly on: June 29

Returning Alumnae Member; Includes $150 Local Dues, $120 Housing Assessment, $50 SWR Dues, $7 NEF, $7 SPEAR, $50 International Insurance, $5 National Credit Card Fee

