The Exchange Club of Bristol, CT., Inc.
Mum Festival NON Food Vendor Spaces for Saturday & Sunday
For Profit 12'x12' Non-Food Space
$100
Non-Food Vendors for Saturday & Sunday Special. Prices are for 2 Days! Crafts, Business, Community, Programing Vendors, etc.
For Profit 12'x24' Non-Food Space
$200
Non-Food Vendors for Saturday & Sunday Special. Prices are for 2 Days! Crafts, Business, Community, Programing Vendors, etc.
For Profit 12'x36' Non-Food Space
$300
Non-Food Vendors for Saturday & Sunday Special. Prices are for 2 Days! Crafts, Business, Community, Programing Vendors, etc.
For Profit 12'x48' Non-Food Space
$400
Non-Food Vendors for Saturday & Sunday Special. Prices are for 2 Days! Crafts, Business, Community, Programing Vendors, etc.
Non Profit 12'x12' Non-Food Space
$50
Non-Food Vendors for Saturday & Sunday Special. Prices are for 2 Days! Crafts, Business, Community, Programing Vendors, etc.
Non Profit 12'x24' Space
$100
Non-Food Vendors for Saturday & Sunday Special. Prices are for 2 Days! Crafts, Business, Community, Programing Vendors, etc.
Non Profit 12'x36' Space
$150
Non-Food Vendors for Saturday & Sunday Special. Prices are for 2 Days! Crafts, Business, Community, Programing Vendors, etc.
Non Profit 12'x48' Space
$200
Non-Food Vendors for Saturday & Sunday Special. Prices are for 2 Days! Crafts, Business, Community, Programing Vendors, etc.
Electric During Festival Hours
$75
If you need Electric During Festival Hours.
24 Hour Electrical
$150
24 Hour Electrical Needed.
