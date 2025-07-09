Muslim World Culture Fair: Sponsorship

815 W Layton Ave

Milwaukee, WI 53221, USA

Gold Sponsor
$2,500
  • Large logo placement on all event materials (flyers, posters banners)
  • Large logo displayed on our website (with a clickable link)
  • premium social media shoutout (dedicated stories with visuals)
  • Large logo email newsletter feature
  • Booth/table at event
Silver Sponsor
$1,000
  • Medium sized logo on event materials and website
  • Medium logo email newsletter feature
  • Group social media shoutout (alongside other silver level sponsors)
Bronze Sponsor
$500
  • Small sized logo on event materials and website
  • Group social media shoutout (alongside other bronze level sponsors)
Sacred Scripts Speaker Sponsor
$400

Sacred Scripts Speaker Sponsor

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing