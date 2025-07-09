Wisconsin Muslim Civic Foundation
Muslim World Culture Fair: Sponsorship
815 W Layton Ave
Milwaukee, WI 53221, USA
Gold Sponsor
$2,500
Large logo placement on all event materials (flyers, posters banners)
Large logo displayed on our website (with a clickable link)
premium social media shoutout (dedicated stories with visuals)
Large logo email newsletter feature
Booth/table at event
Silver Sponsor
$1,000
Medium sized logo on event materials and website
Medium logo email newsletter feature
Group social media shoutout (alongside other silver level sponsors)
Bronze Sponsor
$500
Small sized logo on event materials and website
Group social media shoutout (alongside other bronze level sponsors)
Sacred Scripts Speaker Sponsor
$400
