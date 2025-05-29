MUSYCA Silent Auction

10949 Zelzah Ave, Granada Hills, CA 91344, USA or an arranged location
ROCK 'N' ROAST BBQ BASKET
$175
Starting bid
THIS ONE-OF-A-KIND BASKET HITS ALL THE RIGHT NOTES FOR THE MUSIC-LOVING GRILL MASTER.
FEATURING A UNIQUE BLEND OF BBQ ESSENTIALS AND MUSICAL FLAIR, THE ROCK 'N' ROAST BBQ BASKET
IS EQUAL PARTS RHYTHM AND FLAVOR. AT ITS HEART IS A DOLLY PARTON’S STYLISH GUITAR-SHAPED PITCHER, PAIRED WITH MUSIC-THEMED GLASSES, A SET OF GUITAR BBQ UTENSILS, AND A BOLD GUITAR-THEMED APRON READY TO TURN ANY BACKYARD CHEF INTO A ROCKSTAR.
TO SPICE THINGS UP, WE'VE ADDED A FEW FLAVORFUL EXTRAS: A GOURMET BBQ SAUCE, BBQ GRILLING DISH TOWELS. IT’S ALL WRAPPED UP WITH FLAIR AND FINISHED WITH SUN RECORDS METAL BOTTLE OPENER - GUITAR-SHAPED WITH MAGNETIC BACK FOR ROCK N ROLL FANS
WHETHER YOU’RE SHOPPING FOR FATHER’S DAY, A MUSIC LOVER’S BIRTHDAY, OR JUST WANT TO BRING THE HEAT TO YOUR NEXT COOKOUT, THIS BASKET IS SURE TO BE A CROWD-PLEASER.
ESCAPE THE CELLAR: WINE PUZZLE GIFT SET
$75
Starting bid
CHALLENGE YOUR MIND AND YOUR TASTE BUDS WITH THIS ONE-OF-A-KIND INTERACTIVE ESCAPE ROOM PUZZLE, DESIGNED FOR WINE LOVERS AND PUZZLE ENTHUSIASTS ALIKE.
SET AGAINST THE BACKDROP OF A MYSTERIOUS OLD MANOR AND A TALE OF INHERITED FORTUNES, FAMILY SECRETS, AND A DOSE OF DEADLY INTRIGUE, YOU’LL WORK YOUR WAY THROUGH 54 RIDDLE-FILLED CARDS TO UNCOVER THE HIDDEN CODE.
THE PRIZE? A BOTTLE OF EDUCATED GUESS 2022 OAKVILLE CABERNET BUT IT’S NOT YOURS UNTIL YOU EARN IT. SECURED IN A SLEEK METAL WINE CAGE WITH A 4-DIGIT COMBINATION LOCK, THE ONLY WAY TO UNCORK THIS WINE IS TO SOLVE THE CLUES AND “ESCAPE THE CELLAR.”
THIS ENGAGING AND CLEVER GIFT SET INCLUDES:
• A BOTTLE OF EDUCATED GUESS 2022 OAKVILLE CAB
• 54 ESCAPE ROOM CARDS AND SCORE SHEET
• A METAL WINE CAGE AND COMBINATION LOCK
• A STORY-DRIVEN, IMMERSIVE EXPERIENCE THAT’S PART MYSTERY, PART GAME, AND ALL FUN
PERFECT FOR BIRTHDAYS, HOLIDAYS, ANNIVERSARIES, OR SIMPLY AN UNFORGETTABLE NIGHT IN. A CONVERSATION STARTER AND A TRUE TEST OF WIT—WILL YOU UNLOCK THE BOTTLE, OR WILL IT REMAIN SEALED?
STORYTIME TREASURES BASKET
$60
Starting bid
A TREASURE TROVE FOR YOUNG READERS, BLENDING TIMELESS CLASSICS WITH MODERN FAVORITES TO SPARK IMAGINATION AND A LOVE FOR READING.
A WONDERFUL COLLECTION OF LITERARY CLASSICS AND MODERN FAVORITES. INCLUDED ARE ROBINSON CRUSOE, BLACK BEAUTY, AND TREASURE ISLAND—TIMELESS STORIES THAT HAVE CAPTIVATED GENERATIONS.
FOR INTERACTIVE FUN, HIGHLIGHTS GUESS AGAIN! AND SAY IT AGAIN! OFFER WORDPLAY AND RIDDLES TO CHALLENGE THE MIND.
POPULAR CONTEMPORARY TITLES LIKE THE SON OF NEPTUNE AND MIDDLE SCHOOL: THE WORST YEARS OF MY LIFE ADD HUMOR AND EXCITEMENT TO THE MIX.
A MUSYCA CUP IS PERFECT FOR SIPPING YOUR FAVORITE DRINK WHILE GETTING LOST IN A GOOD BOOK.
A PERFECT GIFT FOR THE BOOKWORM IN YOUR LIFE!
CREATE ALL SUMMER WITH THE EASY CRAFTS
$65
Starting bid
ALEX DIY KITS ARE MADE ESPECIALLY FOR TWEENS WITH A SENSE OF STYLE AND A CREATIVE TALENT. THE LINE OFFERS ON-TREND FASHION ACCESSORIES THAT YOU MAKE AND CUSTOMIZE YOURSELF. YOU CAN LET YOUR IMAGINATION SOAR WHILE GETTING TO WEAR PERSONALIZED AND ONE-OF-A-KIND PIECES THAT LOOK LIKE THEY WERE BOUGHT AT A BOUTIQUE! ALEX TOYS IS A MEMBER OF THE ALEX BRANDS FAMILY. NO CUTTING, NO SEWING JUST KNOTTING! SIMPLY TIE THE PRE-CUT FRINGE SQUARES TOGETHER ONE BY ONE. THE FLEECE SQUARES COME IN 6 BRIGHT COLORS. KIDS WILL BE ABLE TO KNOT A 3.5 FOOT BY 4.5 FOOT QUILT IN NO TIME!
Get ready to discover CREATIVE CRAFTS FOR KIDS. With easy-to-understand directions and helpful step-by-step photos, making fun crafts is a breeze. Kids and their parents will love the variety in this book, including crafts from all over the world, holiday projects, do-it-yourself games, and much, much more.
• Over 100 projects
• List of materials listed for each craft
• EASY step-by-step instructions
• Great for school, home, and parties
1 WEEK AT THE DESTINATION SCIENCE CAMP
$250
Starting bid
DESTINATION SCIENCE IS A WARM, WONDERFUL ENVIRONMENT WHERE KIDS FEEL COMFORTABLE MAKING CONNECTIONS WITH OTHERS.
TIME For Kids Super Science Kit INCLUDES everything kids 8 to 12 will need to wrap their heads (and hands) around more than 35 experiments. The inquiry-based experiments cover aspects of physical and life science. The intriguing experiments were created by the experts at Mad Science-the world's leading science enrichment provider. Their involvement guarantees the experiments are educational and entertaining. Clear and colorful step-by-step directions accompany each experiment so children can easily follow the procedure. Mad Science has also provided an extensive Science Fair Guide filled with all the tips, tricks, and best practices to help any young scientists prepare for school or state science fairs. The kit includes all of the following: 48 page book with more than 35 experiments and Science Fair Guide 2 laboratory beakers 3 test tubes Test tube stand Funnel Stirrer.
A FUN DAY ON THE RAILROAD
$25
Starting bid
YOU AND 9 (!) OF YOUR FRIENDS WILL HAVE LOTS OF FUN AT THE GRIFITH PARK RAILROAD
OPEN 7 DAYS
MORE INFORMATION: HTTPS://WWW.GRIFFITHPARKTRAINRIDES.COM
GRIFFITH PARK & SOUTHERN RAILROAD
4400 CRYSTAL SPRINGS DR, LOS ANGELES, CA 90027
TRAVEL TOWN
5200 ZOO DR, LOS ANGELES, CA 90027
GRIFFITH PARK & SOUTHERN RAILROAD
THE TRAIN AT GRIFFITH PARK & SOUTHERN RAILROAD TRAVELS OVER ONE MILE OF TRACK, ACROSS A BRIDGE, THROUGH A FOREST AND THE OLD WESTERN TOWN. YOU CAN ALSO TRY OUR T-6 SIMULATOR RIDE, A FUN ADVENTURE FOR ALL AGES!
PLAN A DYNAMIC DATE
$50
Starting bid
WITH A ROMANTIC SCAVENGER HUNT!
LOOKING FOR A CUTE DATE NIGHT IDEA? YOUR HUNT IS OVER! LET’S ROAM SCAVENGER HUNTS ARE THE PERFECT WAY TO CREATE LASTING MEMORIES WITH YOUR PARTNER IN CRIME. IT DOESN’T MATTER IF IT’S YOUR FIRST DATE OR YOUR 50TH, A DATE NIGHT SCAVENGER HUNT IS ALWAYS A GREAT TIME.
WHETHER YOU’RE LOOKING TO IMPRESS A NEW BEAU OR JUST SPICE THINGS UP WITH YOUR SIGNIFICANT OTHER, YOU CAN’T GO WRONG WITH A DATE NIGHT SCAVENGER HUNT. WITH THE OPTION TO PAUSE THE HUNT, YOU CAN EVEN POP INTO FUN BARS ALONG THE WAY TO REALLY CRANK UP THE FUN!
GIVE A GIFT THAT IS SWEETER THAN CHOCOLATE! GIVE A GIFT OF MEMORABLE DATE EXPERIENCE WITH YOUR SIGNIFICANT OTHER. GO ON ANY SCAVENGER HUNT, BAR CRAWL, OR GHOST TOUR.
THIS VOUCHER IS GOOD FOR 2 YEARS AND TICKETS CAN BE REDEEMED AND PUT TOWARDS ANY LET’S ROAM SCAVENGER HUNT REGARDLESS OF CITY.
ENJOY THE GIFT OF A FAMILY ADVENTURE FOR UP TO 10 PLAYERS
$50
Starting bid
UNLOCK A WORLD OF ADVENTURE WITHOUT LEAVING YOUR HOUSE.
OUR ONE-OF-A-KIND SCAVENGER HUNTS HELP KIDS AND FAMILIES EXPLORE, DISCOVER, AND CONNECT. ALL YOU’LL NEED IS YOUR PHONE, YOUR TEAM, AND YOUR HOME. THE INTERACTIVE LET’S ROAM APP WILL PRESENT YOU WITH A SERIES OF CHALLENGES AND QUESTIONS RANGING IN DIFFICULTY AND POINT VALUE.
THESE IN-HOME SCAVENGER HUNTS WILL TURN YOUR HOME INTO A WORLD OF ADVENTURE! THEY’RE THE PERFECT AT-HOME ACTIVITY FOR CURIOUS KIDS.
SOME OF THE AWESOME GAMES INCLUDE: STAY-AT-HOME CELEBRATIONS, REMOTE FAMILY BONDING, ANYTIME AT HOME ACTIVITIES. DIFFERENT LEVELS TO CHOOSE FROM: AGES 3-9, AGES 10+, MATH MASTERS, GLOBAL GEOGRAPHERS, SCIENCE SCAVENGERS, ALL ABOUT ANIMALS, WRITING WIZARDS, PARTY PACKS + SPECIALTY HUNTS
THIS VOUCHER IS GOOD FOR ANY OUTDOOR ADVENTURES AS WELL.
THIS VOUCHER IS GOOD FOR 2 YEARS AND TICKETS CAN BE REDEEMED AND PUT TOWARDS ANY LET’S ROAM SCAVENGER HUNT REGARDLESS OF CITY.
A PERFECT GIFT
$25
Starting bid
MUSYCA’S 2024 FESTIVAL OF THE ARTS MASCOT
MUSYCA’S SING ON! BEAR
$25
Starting bid
MUSYCA’S FESTIVAL OF THE ARTS MASCOT
$25
Starting bid
PRIVATE VOICE LESSONS WITH DR. MISHA
$400
Starting bid
DON'T MISS YOUR OPPORTUNITY TO WIN FOUR (4) PRIVATE VOCAL LESSONS WITH THE WORLD FAMOUS, DR. MIKHAIL "MISHA" SHTANGRUD, ARTISTIC DIRECTOR AND CO-FOUNDER OF MUSYCA CHILDREN'S CHOIR.
DR. SHTANGRUD'S STUDENTS HAVE SANG ON CONCERT AND OPERATIC STAGES, STARRED ON BROADWAY AND APPEARED ON FILM, TV AND IN THEATRICAL PRODUCTIONS AT SOME OF THE TOP VENUES IN THE US AND AROUND THE WORLD.
DATES, TIMES AND LOCATION OF LESSONS TO BE DETERMINED BY AGREEMENT WITH MUSYCA.
MUSYCA FAN BASKET
$100
Starting bid
DON'T MISS YOUR CHANCE TO WIN THIS FABULOUS COLLECTION OF FUN MUSYCA ESSENTIALS!
SEIZE THE OPPORTUNITY TO CLAIM THIS FANTASTIC ASSORTMENT OF ESSENTIAL MUSYCA TREASURES! THIS PRACTICAL BASKET ENCOMPASSES A VARIETY OF MUST-HAVES, INCLUDING:
MUSYCA SING ON! T-SHIRT
MUSYCA WATER BOTTLE
A ONE-OF-A-KIND MUSYCA HOODIE
SPECIAL BEANIE
A SING ON! TOTE BAG
ALL PRESENTED IN A DISTINCTIVE NEWSPAPER-THEMED BASKET, THIS COLLECTION IS NOT ONLY A SHOWCASE OF MUSYCA PRIDE BUT ALSO A TESTAMENT TO YOUR ENTHUSIASM FOR THE ARTS.
CO-CONDUCTOR FOR A DAY
$200
Starting bid
HAS YOUR CHILD EVER DREAMED OF CONDUCTING A CHOIR?
IF SO, DON’T MISS THIS ONCE IN A LIFETIME OPPORTUNITY TO GIVE YOUR CHILD THE EXCITEMENT AND PRIVILEGE OF WORKING “SIDE BY SIDE” FOR A DAY WITH THE INTERNATIONALLY ACCLAIMED CONDUCTOR AND CO-FOUNDER OF MUSYCA CHILDREN'S CHOIR, DR. MIKHAIL “MISHA” SHTANGRUD.
THIS SPECIAL EXPERIENCE INCLUDES ONE (1) PRIVATE SESSION WITH DR. SHTANGRUD DURING WHICH TIME YOUR CHILD WILL RECEIVE AN INTRODUCTION TO THE ART OF MUSICAL LEADERSHIP AND A "BEHIND THE SCENES" LOOK AT WHAT IT TAKES TO CONDUCT THE MUSYCA CHILDREN’S CHOIR. IT WILL ALSO INCLUDE A GUEST APPEARANCE ON STAGE AS A “CO-CONDUCTOR” AT MUSYCA’S CONCERT.
RESTRICTIONS AND SPECIAL NOTES: DATES AND TIMES OF MENTORING SESSIONS TO BE DETERMINED BY DR. SHTANGRUD. SONG SELECTION FOR THE SPRING CHORAL CONCERT TO BE DECIDED BY MUSYCA CHILDREN’S CHOIR EXPERIENCE IS NEEDED BE THE HONORARY “CONDUCTOR FOR A DAY” HOWEVER A MINIMUM AGE OF 10 IS PREFERRED.
