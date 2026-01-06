Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge Free & Accepted Masons of Wisconsin, Inc.

Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge Free & Accepted Masons of Wisconsin, Inc.

About the memberships

MWPHGL of Wisconsin Grand Lodge Taxes

Available until Mar 1
Widow's Son #1
$4,000

Valid for one year

2026 Grand Lodge Taxes

Available until Mar 1
Capitol City #2
$4,000

Valid for one year

2026 Grand Lodge Taxes

Available until Mar 1
W. B. Kennedy #3
$4,000

Valid for one year

2026 Grand Lodge Taxes

Available until Mar 1
Blazing Star #4
$4,000

Valid for one year

2026 Grand Lodge Taxes

Available until Mar 1
Corinthian #5
$4,000

Valid for one year

2026 Grand Lodge Taxes

Available until Mar 1
Southgate #6
$4,000

Valid for one year

2026 Grand Lodge Taxes

Available until Mar 1
Ashler #7
$4,000

Valid for one year

2026 Grand Lodge Taxes

Available until Mar 1
Tyre #8
$4,000

Valid for one year

2026 Grand Lodge Taxes

Available until Mar 1
Joppa #9
$4,000

Valid for one year

2026 Grand Lodge Taxes

Available until Mar 1
King David #10
$4,000

Valid for one year

2026 Grand Lodge Taxes

Available until Mar 1
True Square #11
$4,000

Valid for one year

2026 Grand Lodge Taxes

