My Oasis of Hope's Raffle Baskets 2025

Rays of Hope → 2 TICKETS
$5
groupTicketCaptionRaffle
2 Entries for $5
Sparkling Blessings → 10 TICKETS
$20
groupTicketCaptionRaffle
10 Entries for $20
Miracle Maker → 25 TICKETS
$40
groupTicketCaptionRaffle
25 Entries for $40
One ticket
$3
One Ticket for $3
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing