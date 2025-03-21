NAACP Arkansas State Conference

NAACP Arkansas State Conference

80th Convention & Freedom Fund Gala Registration and Tickets

2 Riverfront Pl

North Little Rock, AR 72114, USA

Adult Delegate Registration
$65

Adult Branch Delegate (Includes T-Shirt)

Adult Delegate Registration (Alternate)
$65

Adult Branch Alternate Delegate (Includes T-Shirt)

Adult Registration (Observer)
$65

Adult Nob-Delegate (Includes T-Shirt) - Branch Member or Guest

Adult Registration (Observer) 1
$55

Late registrants (No T-shirt) - Branch Member or Guest

Youth & College Delegate
$30

Youth & College Delegate (Includes T-Shirt)

Youth & College Delegate (Alternate)
$30

Youth & College Alternate Delegate (Includes T-Shirt)

Youth & College (Observer)
$30

Youth & College (Includes T-Shirt) Member or Guest

Youth & College (Observer) 1
$30

Youth & College - Member or Guest (Late registrant - No T-shirt)

Freedom Fund Gala
$100

1- Entry to Freedom Fund Gala on Friday, September 19, 2025 (Include individual name for each ticket)

L.C. & Daisy Bates Luncheon
$45

1 - Entry for luncheon on Saturday, September 20, 2025 (Include individual name for each ticket)

Friends of the NAACP
$400
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Includes 2- tickets to Freedom Fund Gala ( Friday, September 19, 2025) and a Half Page Ad (Include Name for Each Ticket)

Add a donation for NAACP Arkansas State Conference

$

