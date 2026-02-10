NAACP Branch #5520's Memberships

Offered by
No expiration
Adult (Ages 21 & older) – $30 Annually
No expiration
Youth (Ages 20 & under) – $10
No expiration
WIN (Women In NAACP) Membership – $10 (only available to active members)
No expiration
Prison Membership - $12.00
No expiration
Junior Life (Ages 13 & under. Payable in annual installments of $25 or more) – Total $100
No expiration
Bronze Life (Ages 14-20 Payable in annual installments of $80 or more) – Total $400
No expiration
Silver Life Membership - $1000 (or $100 per year for 10 years)
No expiration
Gold Life Membership - $2000 (or $200 per year for 10 years)
No expiration
Diamond Life Membership - $3000 (or $300 per year for 10 years)
No expiration
*Speak to branch president and or the membership committee for details.
