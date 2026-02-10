NAACP Branch #5520's Memberships

NAACP Branch #5520

Adult Annual Membership
$30

Adult (Ages 21 & older) – $30   Annually

Youth Annual Membership
$10

Youth (Ages 20 & under) – $10   

WIN Annual Membership
$10

WIN (Women In NAACP) Membership – $10 (only available to active members) 

Prison Annual Membership
$12

Prison Membership - $12.00  

Junior Life Membership
Pay what you can

Junior Life (Ages 13 & under. Payable in annual installments of $25 or more) – Total $100

Bronze Life Membership
Pay what you can

Bronze Life (Ages 14-20 Payable in annual installments of $80 or more) – Total $400   

Silver Life Membership
Pay what you can

Silver Life Membership - $1000 (or $100 per year for 10 years)

Gold Life Membership
Pay what you can

Gold Life Membership - $2000 (or $200 per year for 10 years)

Diamond Life Membership
Pay what you can

Diamond Life Membership - $3000 (or $300 per year for 10 years)

Corporate Membership
$5,000

*Speak to branch president and or the membership committee for details.

