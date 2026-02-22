NAACP Lancaster Branch Campaign

Annual Membership Rates
- Regular Adult (Ages 21+) – $30
- Youth (Ages 20 & under, includes The Crisis magazine) – $15
- Youth (Ages 17 & under, no The Crisis magazine) – $10
- Prison Membership – $12
- Annual Corporate Membership – $5,000
Lifetime Membership Rates (Current)
- Junior Life (Ages 13 & under) – $100
- Bronze Life (Ages 14–20) – $400
- Silver Life – $750
- Silver Life Subscribing – $75/year (10 years)
- Gold Life – $1,500
- Gold Life Subscribing – $150/year (10 years)
- Diamond Life – $2,500
- Diamond Life Subscribing – $250/year (10 years)
New Lifetime Membership Rates (Effective Q1-2026)
- Silver Life – $1,000
- Silver Life Subscribing – $100/year (10 years)
- Gold Life – $2,000
- Gold Life Subscribing – $200/year (10 years)
- Diamond Life – $3,000
- Diamond Life Subscribing – $300/year (10 years)
New lifetime membership rates take effect March 1, 2026. Join now to secure current pricing.