national association for the advancement of colored people 2302 Lancaster Branch

Offered by

national association for the advancement of colored people 2302 Lancaster Branch

About the memberships

NAACP Lancaster Branch Campaign

Membership Start at $30
$30

Annual Membership Rates



  • Regular Adult (Ages 21+) – $30
  • Youth (Ages 20 & under, includes The Crisis magazine) – $15
  • Youth (Ages 17 & under, no The Crisis magazine) – $10
  • Prison Membership – $12
  • Annual Corporate Membership – $5,000





Lifetime Membership Rates (Current)



  • Junior Life (Ages 13 & under) – $100
  • Bronze Life (Ages 14–20) – $400
  • Silver Life – $750
  • Silver Life Subscribing – $75/year (10 years)
  • Gold Life – $1,500
  • Gold Life Subscribing – $150/year (10 years)
  • Diamond Life – $2,500
  • Diamond Life Subscribing – $250/year (10 years)





New Lifetime Membership Rates (Effective Q1-2026)



  • Silver Life – $1,000
  • Silver Life Subscribing – $100/year (10 years)
  • Gold Life – $2,000
  • Gold Life Subscribing – $200/year (10 years)
  • Diamond Life – $3,000
  • Diamond Life Subscribing – $300/year (10 years)



 New lifetime membership rates take effect March 1, 2026. Join now to secure current pricing.


Silver Adult Membership Lifetime
$750

No expiration

Adult Silver Life Subscribing
$75

Pay $75.00 Annually

Adult Gold Lifetime Membership
$1,500

No expiration

Adult Gold Life Subscribing
$150

No expiration

$150.00 Annually Year for Years

Adult Diamond Life
$2,500

No expiration

Adult Diamond Life Subscribing
$250

No expiration

$250.00 Annually for 10 Years

Youth Membership
$15

Valid until March 5, 2027

15 Year

Corporate Membership
$5,000

No expiration

Donation
$15
Add a donation for national association for the advancement of colored people 2302 Lancaster Branch

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!