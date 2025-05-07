NAACP of the Oranges and Maplewood
NAACP Oranges & Maplewood 116th National Convention
501 S College St
Charlotte, NC 28202, USA
Diamond Donation
$1,500
Diamond Donation
Diamond Donation
seeMoreDetailsMobile
add
Platinum Donation
$1,000
Platinum Donation
Platinum Donation
seeMoreDetailsMobile
add
Gold Donation
$500
Gold Donation
Gold Donation
seeMoreDetailsMobile
add
SIlver Donation
$250
Silver Donation
Silver Donation
seeMoreDetailsMobile
add
Bronze Donation
$100
Bronze Donation
Bronze Donation
seeMoreDetailsMobile
add
Copper Donation
$50
Copper Donation
Copper Donation
seeMoreDetailsMobile
add
Brass Donation
$25
Brass Donation
Brass Donation
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout