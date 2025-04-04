NAACP Scholarship & Freedom Fund Gala

Middletown Events Center 3907 Central Ave

Middletown, OH 45044, USA

General Admission
$75
Grants entry to the event with access to standard amenities and activities.
VIP Admission-Table of 8
$550
Grants premium entry with access to standard amenities and activities.
