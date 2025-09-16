National Association for Black Veterans Inc, Lexington District Branch 23

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About this event

2025 National Association for Black Veterans Inc, Lexington District Branch 23 Annual Veteran Recoginition Banquet

300 E Third St

Lexington, KY 40508, USA

Shiloh Baptist Church
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Adventure Camp & Bryan Station CG
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LFUCG
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Lady Veterans Connect
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AARP
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NABVETS
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VITA
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KDVA / Veterans Commission / DAV
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NAACP
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Red Cross
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General Public
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