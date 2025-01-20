National Association Of Negro Business And Professional Women's Club, Inc.
Pre-85th Convention Sessions-Title: L.E.T. Dine & Develop
MEMBER: NANBPWC Entrepreneurship Training (3/5/25)
$25
National L.E.T "Dine & Develop" Virtual 1-hour session on MWBE Certification - Strategic Steps for MWBEs to Succeed in Contracting; Speaker: Anita Pierce, CEO (Eleven3seven5);
NON-MEMBER: NANBPWC Entrepreneurship Training (3/5/2025)
$35
National L.E.T "Dine & Develop" Virtual 1-hour session on MWBE Certification - Strategic Steps for MWBEs to Succeed in Contracting; Speaker: Anita Pierce, CEO (Eleven3seven5); 1-Session Ticket: Entrepreneurship (3/5/25)
MEMBER: NANBPWC Leadership Training (3/11/2025)
$25
National L.E.T "Dine & Develop" Virtual 1-hour session on the 5 Levels of Leadership; Speaker: Malinda Tyson, Principal Owner (HR Solutions & Consulting); 1-Session Ticket: Leadership (3/11/2025)
NON-MEMBER: NANBPWC Leadership Training (3/11/2025)
$35
National L.E.T "Dine & Develop" Virtual 1-hour session on the 5 Levels of Leadership; Speaker: Malinda Tyson, Principal Owner (HR Solutions & Consulting); 1-Session Ticket: Leadership (3/11/2025)
MEMBER: NANBPWC Technology Training (4/1/2025)
$25
National L.E.T "Dine & Develop" Virtual 1-hour session on AI in Leadership: Empowering Women for the Future; Speaker: Audrey P. Willis, Co-Founder (CodeCrew); 1-Session Ticket: Technology (4/1/2025)
NON-MEMBER: NANBPWC Technology Training (4/1/2025)
$35
National L.E.T "Dine & Develop" Virtual 1-hour session on AI in Leadership: Empowering Women for the Future; Speaker: Audrey P. Willis, Co-Founder (CodeCrew); 1-Session Ticket: Technology (4/1/2025)
MEMBER: NANBPWC Leadership Training (4/15/2025)
$25
National L.E.T "Dine & Develop" Virtual 1-hour session on Elevated Goal Strategies: Designing a Path to Success Without Stress; Speaker: Shemeka Brathwaite, Founder (Shemeka Brathwaite Enterprises, LLC); 1-Session Ticket: Leadership (4/15/2025)
NON-MEMBER: NANBPWC Leadership Training (4/15/2025)
$35
National L.E.T "Dine & Develop" Virtual 1-hour session on Elevated Goal Strategies: Designing a Path to Success Without Stress; Speaker: Shemeka Brathwaite, Founder (Shemeka Brathwaite Enterprises, LLC); 1-Session Ticket: Leadership (4/15/2025)
