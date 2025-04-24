Native Plant Sale April 2025

Redbud Tree - Cercis canadensis
$38
American Witch Hazel - Hamamelis virginiana
$30
Annabelle hydrangea - Hydrangea arborescens 'Annabelle'
$34
Sheep Laurel - Kalmia angustifolia
$40
Mountain Laurel - Kalmia latifolia
$40
Pink Sweet-Pepperbush - Clethra alnifolia 'Pink Spire'
$50
Maple Leaf Viburnum - Viburnum acerifolium
$40
John Clayton Trumpet Honeysuckle - Lonicera sempervirens
$40
Amethyst Falls American wisteria - Wisteria frutescens
$39
Squirrel Corn - Dicentra canadensis
$8
Trout Lily - Erythronium americanum
$8
Eastern Bluebells - Mertensia virginica
$14
Bloodroot - Sanguinaria canadensis
$11
Sherwood Purple creeping phlox - Phlox stolonifera
$17

