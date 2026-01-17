Local Membership Dues

Offered by
About the memberships
Valid until March 31, 2027
A one-year local membership supports sea service families, strengthens sea services, and connects youth to the Sea Cadets.
Valid until March 31, 2027
A one-year local membership supports sea service families, strengthens sea services, and connects youth to the Sea Cadets.
Valid until March 31, 2027
A one-year local membership supports sea service families, strengthens sea services, and sponsors a Sea Cadet – directly supporting a future leader.
Valid until March 31, 2027
A one-year local membership supports sea service families, strengthens sea services, and sponsors a Sea Cadet – directly supporting a future leader.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!