Navy League of The United States Jacksonville Council Inc

Offered by

Navy League of The United States Jacksonville Council Inc

About the memberships

Local Membership Dues

Individual
$35

Valid until March 31, 2027

A one-year local membership supports sea service families, strengthens sea services, and connects youth to the Sea Cadets.

Couples
$45

Valid until March 31, 2027

A one-year local membership supports sea service families, strengthens sea services, and connects youth to the Sea Cadets.

Individual Plus
$60

Valid until March 31, 2027

A one-year local membership supports sea service families, strengthens sea services, and sponsors a Sea Cadet – directly supporting a future leader.

Couples Plus
$70

Valid until March 31, 2027

A one-year local membership supports sea service families, strengthens sea services, and sponsors a Sea Cadet – directly supporting a future leader.

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