NAWIC Pikes Peak Chapter 356 Fundraising Chance Prizes

1 chance of winning
$1
6 chances of winning
$5
This includes 6 tickets
14 chances of winning
$10
This includes 14 tickets
22 chances of winning
$15
This includes 22 tickets
30 chances of winning
$20
This includes 30 tickets
Add a donation for National Association of Women In Construction

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!