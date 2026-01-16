National Association of Women In Construction

NAWIC Pikes Peak Chapter 356 - Women In Construction Week 2026 Sponsorship Opportunities

Wood Burning Event Sponsor item
Wood Burning Event Sponsor
$500

-Social Media Shout Out.

-Company Recognition at Event.

-1 Ticket to Event

-Speaking Time at Event

Wood Burning Snack & Drink Sponsor item
Wood Burning Snack & Drink Sponsor
$300

-Social Media Shout out.

-Company Recognition at Event.

Leadership Development Event Sponsor item
Leadership Development Event Sponsor
$750

-Social Media Shout Out.

-Company Recognition at Event.

-2 Tickets to Event

-Speaking Time at Event

Leadership Development Snack & Drink Sponsor item
Leadership Development Snack & Drink Sponsor
$300

-Social Media Shout Out.

-Company Recognition at Event.

Women's Appreciation Mixer Venue Sponsor item
Women's Appreciation Mixer Venue Sponsor
$400

-Social Media Shout Out.

-Company Recognition at Event.

-1 Ticket to Event


Women's Appreciation Mixer Drink & Appetizer Sponsor item
Women's Appreciation Mixer Drink & Appetizer Sponsor
$500

-Social Media Shout Out.

-Company Recognition at Event.

-1 Ticket to Event

-Speaking Time at Event

