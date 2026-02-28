National Coalition of 100 Black Women South Palm Beach County Chapter Bail-Out

Pastor Whitely is charged with empowering future leaders. Please help him bailout by donating. His bail is $1,000.00.
Pastor Dames is charged with changing lives. Please help him bailout by donating. His bail is $1,000.00.
Pastor Woodley is booked for championing change. Please help him bailout by donating. His bail is $800.00.
Commissioner Burns is charged with being publicly recognized for making a difference. Please help her bailout by donating. Her bail is $700.00.
Ms. Mitchell is charged with promoting unity and sisterhood. Please help her bailout by donating. Her bail is $1,000.00.
Dr. Shuler is arrested for community advocacy. Please help her bailout by donating. Her bail is $1,000.00.
Commissioner Powell is charged making an impact that couldn't be ignored. Please help him bailout by donating. His bail is $1,000.00.
State Representative Edmonds is charged creating opportunities for others. Please help him bailout by donating. His bail is $1,000.00.
Mr. Bolden is charged with spreading positivity without permission. Please help him bailout by donating. His bail is $600.00.
Mr. Cox is charged with strengthening the village. Please help him bailout by donating. His bail is $900.00.
Mr. Smith is booked for commitment to service. Please help him bailout by donating. His bail is $1,000.00.
Police Chief Coleman is booked for commitment to service. Please help him bailout by donating. His bail is $800.00.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!