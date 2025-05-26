North Central District - NANBPWC, Inc.

Hosted by

North Central District - NANBPWC, Inc.

About this event

Sales closed

NCD Club Membership Submission

Virtual

Individual Adult Memberships
$20

$20 per individual adult membership

Individual Youth Memberships
$5

$5 per individual youth membership

Annual Adult Club Tax
$25

Annual Adult Club Tax is $25 - One time payment per fiscal year

Annual Youth Club Tax
$5

Annual Youth Club Tax is $5 - One time payment per fiscal year

Adult Late Fee
$3

15% of $20.00 for EACH Renewing Adult Membership Late Fee Submitted August 1st and thereafter

Youth Late Fee
$1

15% of $5.00 for EACH Renewing Youth Memberships Late Fee Submitted October 31st and thereafter. Note Zeffy will not permit entry of an amount below $1.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!