NCD Club Membership Submission

Hosted by
About this event
$20 per individual adult membership
$5 per individual youth membership
Annual Adult Club Tax is $25 - One time payment per fiscal year
Annual Youth Club Tax is $5 - One time payment per fiscal year
15% of $20.00 for EACH Renewing Adult Membership Late Fee Submitted August 1st and thereafter
15% of $5.00 for EACH Renewing Youth Memberships Late Fee Submitted October 31st and thereafter. Note Zeffy will not permit entry of an amount below $1.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!