NCLF Board and Council Meeting February 2026

Room, 2 double beds. Friday night -$5.00 late fee will be added if received after 1.23.26
Room, 2 double beds. Saturday Night -$5.00 late fee will be added if received after 1.23.26
Friday Dinner served at 6 pm -$5.00 late fee will be added if received after 1.23.26
Saturday Breakfast served at 7:30 am -$5.00 late fee will be added if received after 1.23.26
Sunday Breakfast served at 7:30 am -$5.00 late fee will be added if received after 1.23.26
Saturday Lunch served at Noon -$5.00 late fee will be added if received after 1.23.26
Saturday Dinner served at 6 pm -$5.00 late fee will be added if received after 1.23.26
