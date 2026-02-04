NCLF Board and Council Meeting May

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About this event
Room, 2 double beds. Friday night $75 nightly
Room, 2 double beds. Saturday Night $75 nightly
Friday Dinner served at 6 pm - $5 late fee applies after April 17th at 5pm
Saturday Breakfast served at 7:30 am -$5 late fee applies after April 17th at 5pm
Sunday Breakfast served at 7:30 am -$5 late fee applies after April 17th at 5pm
Saturday Lunch served at Noon -$5 late fee applies after April 17th at 5pm
Saturday Dinner served at 6 pm- $5 late fee applies after April 17th at 5pm
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