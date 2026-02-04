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North Carolina Lions Foundation Inc.

About this event

NCLF Board and Council Meeting May

7062 Camp Dogwood Dr

Sherrills Ford, NC 28673, USA

Room Friday May 1st
$75

Room, 2 double beds. Friday night $75 nightly

Room Saturday May 2nd
$75

Room, 2 double beds. Saturday Night $75 nightly

Dinner- Friday May 1
$20

Friday Dinner served at 6 pm - $5 late fee applies after April 17th at 5pm

Breakfast - Saturday May 2nd
$13

Saturday Breakfast served at 7:30 am -$5 late fee applies after April 17th at 5pm

Sunday Breakfast May 3rd
$13

Sunday Breakfast served at 7:30 am -$5 late fee applies after April 17th at 5pm

Saturday Lunch May 2nd
$15

Saturday Lunch served at Noon -$5 late fee applies after April 17th at 5pm

Saturday Dinner May 2nd
$20

Saturday Dinner served at 6 pm- $5 late fee applies after April 17th at 5pm

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