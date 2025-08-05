form_archived

NCNW - San Francisco Section Membership Campaign October 2025 - October 2026

Annual Membership & Section Dues
$125

Annual Membership as require to be a Member in good standing local and Nationally.


National Members $75

San Francisco Section $50

Life Member Assessment and Section Dues 2026
$75

Life Members Assessment $25 Section Dues $50

SF Section Dues Only 2026
$50

San Francisco Section Dues Only - please note you are required to pay National Dues to become a Member in Good Standing. If paying Section Dues only, please forward confirmation of National Dues to the Membership Chair as soon as possible

Life Members Assessment Only 2026
$25

Valid National Life Membership Dues Only - please note you are required to pay National Dues and Section Dues to be a Member in good standing. If paying the assessment only, please pay your Section dues as soon as possible

Collegiate Member
$25

College Students Only

Life Member
$1,000

Life Members will receive a silver-plated lapel pin with purple gemstones

Legacy Life Member
$1,500

Legacy Life Members receive Gold-plated lapel pin with a clear gemstone

