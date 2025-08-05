NCNW - San Francisco Section Membership Campaign October 2025 - October 2026

$
Annual Membership as require to be a Member in good standing local and Nationally.
National Members $75
San Francisco Section $50
Life Members Assessment $25 Section Dues $50
San Francisco Section Dues Only - please note you are required to pay National Dues to become a Member in Good Standing. If paying Section Dues only, please forward confirmation of National Dues to the Membership Chair as soon as possible
Valid National Life Membership Dues Only - please note you are required to pay National Dues and Section Dues to be a Member in good standing. If paying the assessment only, please pay your Section dues as soon as possible
College Students Only
Life Members will receive a silver-plated lapel pin with purple gemstones
Legacy Life Members receive Gold-plated lapel pin with a clear gemstone
