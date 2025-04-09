closed

NCSO LAW & LEADERSHIP ACADEMY SUMMER CAMP Memberships 2025

addExtraDonation

$

LAW & LEADERSHIP ACADEMY SUMMER CAMP
$125

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

$125 for one student
LAW & LEADERSHIP ACADEMY SUMMER CAMP
$200

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

$200 for two students
LAW & LEADERSHIP ACADEMY SUMMER CAMP DONATION
$500

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Donation

common:zeffyTipDisclaimerTicketing