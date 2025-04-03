New England Friends Of Bosnia And Herzegovina

New England Friends Of Bosnia And Herzegovina

NEFBIH’s Bosnian Language School

Members - Kids 1
$270
Dragi roditelji, učenici i prijatelji, koordinator za Bosansku školu Jasmina Ćesić upućuje otvoreni poziv za sve zainteresovane za Školu Bosanskog jezika. Pismo prenosimo u cijelosti. Aplikaciju možete pronaci u dnu pisma. DRAGI RODITELJI, ŠKOLA BOSANSKOG JEZIKA NASTAVLJA SA SVOJIM RADOM I PROGRAMOM U SUBOTU, 1. FEBRUARA, 2025. OD 10.30 DO 12.00 ČASOVA PRIJE PODNE. NAPOMENA: NASTAVA SE ODRŽAVA ONLINE, PREKO ZOOM MEETINGS. OVOM PRILIKOM POZIVAMO SVE ZAINTERESOVANE DA POPUNE APLIKACIJU I PRIJAVE SE ZA ŠKOLU BOSANSKOG JEZIKA U ŠTO KRACEM ROKU. ZA REGISTRACIJU JE POTREBNO ISPUNITI APLIKACIJU, KOJU MOZETE NAĆI ISPOD OVOG TEKSTA. ZADATAK ŠKOLE JEZIKA JE STICANJE JEZIČKOG ZNANJA I KOMPETENCIJE POLAZNIKA U SKLADU NJIHOVOG UZRASTA, RAZVIJANJE SVIJESTI DJECE O NAŠEM KULTURNOM I MULTIETNIČKOM IDENTITETU KAO I ODRZAVANJE I JACANJE VEZA SA BOSNOM I HERCEGOVINOM. UČITELJICA ŠKOLE BOSANSKOG JEZIKA JE NEFIRA CAJIC MASIC – Terri Lynne Lokoff Child Care Foundation Teacher Award Winner. NEFBIH ZA PRVI SEMESTAR ŠKOLE BOSANSKOG JEZIKA NUDI DVIJE STIPENDIJE PORODICAMA KOJE ISPUNJAVAJU USLOVE ZA FINANSIJSKU POMOĆ. DA BI APLICIRALI ZA FINANSIJSKU POMOĆ, MOLIM VAS DA POŠALJETE FIT – 1040 FORMU ZA 2023 GODINU I PISMO OBRAZLOŽENJA O POTREBI ZA FINANSIJSKU POMOĆ. APLIKACIJU ZA FINANSIJSKU POMOĆ, KAO I SVA DODATNA PITANJA MOZETE POSLATI NA EMAIL ADRESU: [email protected]. ČLANOVI KOMITETA ZA FINANSIJSKU POMOĆ ĆE ODOBRAVATI STIPENDIJE. RASPORED CASOVA MOZETE PRONACI U APLIKACIJI. ZA SVA DODATNA PITANJA, MOLIMO DA NAM SE JAVITE NA ADRESU: [email protected] MJESTA SU OGRANIČENA ZATO VAS MOLIMO DA POŽURITE SA REGISTRACIJAMA. UNAPRIJED HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU! SVE NAJBOLJE, JASMINA CESIC KOORDINATOR ZA BOSANSKU SKOLU
Members - Kids 2
$189
NON- Members Kids
$324
NON- Members Kids 2
$227
Members- Adults
$450
Dragi roditelji, učenici i prijatelji, koordinator za Bosansku školu Jasmina Ćesić upućuje otvoreni poziv za sve zainteresovane za Školu Bosanskog jezika. Pismo prenosimo u cijelosti. Aplikaciju možete pronaci u dnu pisma. An invitation to enroll in the Bosnian Language School for adults has been opened. On this occasion, Bosnian Language Coordinator Jasmina Cesić sent open letters to all friends and interested. You can find the application at the bottom of the text. NOTE: ALL CLASSES WILL NOW BE HELD OVER ZOOM MEETINGS, SAME EDUCATIONAL ACCESS BUT SAFER! Dear members and friends of NEFBiH, Due to increased interest, this semester of NEFBiH’s Bosnian Language School continues to language classes for adults. These language classes are geared towards those 18 years of age or older. This semester’s adult language classes are scheduled to begin on Saturday, February 1st, 2025 from 4:00pm to 6:00pm. Through this information, we are inviting all those interested in signing up for Bosnian language classes to fill out an application as soon as possible. The application and course schedule can be found on the bottom of this text. More about the Bosnian Language School. The current Bosnian Language School teacher is Nefira Cajic Masic – Terri Lynne Lokoff Child Care Foundation Teacher Award Winner. If you have any additional questions about the Bosnian Language School, please contact me at [email protected]​. Space is limited, so sign-up today! Thank you in advance​for your support. Regards, Jasmina Cesic Bosnian Language School Coordinator
NON Member Adult
$540
