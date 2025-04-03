NEFBIH’s Bosnian Language School

Dragi roditelji, učenici i prijatelji, koordinator za Bosansku školu Jasmina Ćesić upućuje otvoreni poziv za sve zainteresovane za Školu Bosanskog jezika. Pismo prenosimo u cijelosti. Aplikaciju možete pronaci u dnu pisma.
DRAGI RODITELJI,
ŠKOLA BOSANSKOG JEZIKA NASTAVLJA SA SVOJIM RADOM I PROGRAMOM U SUBOTU, 1. FEBRUARA, 2025. OD 10.30 DO 12.00 ČASOVA PRIJE PODNE.
NAPOMENA: NASTAVA SE ODRŽAVA ONLINE, PREKO ZOOM MEETINGS.
OVOM PRILIKOM POZIVAMO SVE ZAINTERESOVANE DA POPUNE APLIKACIJU I PRIJAVE SE ZA ŠKOLU BOSANSKOG JEZIKA U ŠTO KRACEM ROKU.
ZA REGISTRACIJU JE POTREBNO ISPUNITI APLIKACIJU, KOJU MOZETE NAĆI ISPOD OVOG TEKSTA.
ZADATAK ŠKOLE JEZIKA JE STICANJE JEZIČKOG ZNANJA I KOMPETENCIJE POLAZNIKA U SKLADU NJIHOVOG UZRASTA, RAZVIJANJE SVIJESTI DJECE O NAŠEM KULTURNOM I MULTIETNIČKOM IDENTITETU KAO I ODRZAVANJE I JACANJE VEZA SA BOSNOM I HERCEGOVINOM.
UČITELJICA ŠKOLE BOSANSKOG JEZIKA JE NEFIRA CAJIC MASIC – Terri Lynne Lokoff Child Care Foundation Teacher Award Winner.
NEFBIH ZA PRVI SEMESTAR ŠKOLE BOSANSKOG JEZIKA NUDI DVIJE STIPENDIJE PORODICAMA KOJE ISPUNJAVAJU USLOVE ZA FINANSIJSKU POMOĆ. DA BI APLICIRALI ZA FINANSIJSKU POMOĆ, MOLIM VAS DA POŠALJETE FIT – 1040 FORMU ZA 2023 GODINU I PISMO OBRAZLOŽENJA O POTREBI ZA FINANSIJSKU POMOĆ. APLIKACIJU ZA FINANSIJSKU POMOĆ, KAO I SVA DODATNA PITANJA MOZETE POSLATI NA EMAIL ADRESU: [email protected]
.
ČLANOVI KOMITETA ZA FINANSIJSKU POMOĆ ĆE ODOBRAVATI STIPENDIJE.
RASPORED CASOVA MOZETE PRONACI U APLIKACIJI.
ZA SVA DODATNA PITANJA, MOLIMO DA NAM SE JAVITE NA ADRESU: [email protected]
MJESTA SU OGRANIČENA ZATO VAS MOLIMO DA POŽURITE SA REGISTRACIJAMA.
UNAPRIJED HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU!
SVE NAJBOLJE,
JASMINA CESIC
KOORDINATOR ZA BOSANSKU SKOLU
