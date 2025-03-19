Neill Elementary Parent Teacher Organization

Neill Elementary Parent Teacher Organization
Neill Elementary Parent Teacher Organization's Silent Auction

3830 Harvest Corner Drive

Space Cowboys 4 Tickets to a 2025 Season Game
$40

4 tickets to a 2025 season Space Cowboys game. Tickets may be used for Baseline Reserved II, Field Box II or Hot Corner seating. Value: Priceless
Houston Astros 4 Field Level Tickets
$40

4 field level tickets for a 2025 Houston Astros regular season home game (excludes Yankees, Dodgers and Rangers). Value: Priceless
One dozen custom cookies from Brown Box
$25

One dozen printed logo cookies from the Brown Box cookie shop. Value: $55
Torchy's 5 Tacos
$10

5 delicious tacos of your choice from Torchy's tacos.
Pappa Restaurant $50 gift card
$25

$50 gift card to use at any of Pappa's restaurants including Pappadeaux, Pappasitos, Pappa's Seafood and Pappa's B-B-Q.
Pluckers gift card $25
$10

$25 gift card to Pluckers Wing Bar
Fruit Bouquet by Vicky's Creations
$30

A fresh fruit bouquet by Vicki's creations. This bouquet will feed 20+. Value: $80
5 dozen dumplings by Vicky's Creations
$30

IYKYK, Vicky's Creations is neighborhood famous for her dumplings and they often sell out on her flash sales to the neighborhood. Get 5 dozen dumplings to enjoy!
Pepperoni's gift card #1
$25

$50 gift card to Pepperoni's pizza in Pecan Grove
Pepperoni's gift card #2
$25

$50 gift card to Pepperoni's pizza in Pecan Grove
Panda Express Gift basket #1
$15

A Panda Express gift basket including: Panda plush bear Panda key chain Lapel pin TWO $15 gift cards Value $45
Panda Express Gift basket #2
$15

A Panda Express gift basket including: Panda plush bear Panda key chain Lapel pin TWO $15 gift cards Value $45
Pho Saigon $25 gift card
$10

A $25 gift card to enjoy a delicious meal at Pho Saigon.
Go Ape! tickets for 2 adults
$40

Take an exhilarating self guided 2-3 hour journey through the forest canopy. Tackle dangling obstacles, explore the trees from a new perspective, and fly around on multiple ziplines from exciting heights. Value: $129.90
$50 Top Golf gift card
$25

$50 gift card to Top Golf
I9 Registration in Sugar Land, Richmond and Mis City
$40

Good for registration for baseball, basketball, soccer, football and more! $175 value With over 5 million registrations in communities across the United States, i9 Sports is the nation’s largest multi-sport provider focused solely on high-quality, community-based kids sports leagues. We offer recreational sports leagues, camps and clinics for kids in today’s most popular sports such as flag football, soccer, basketball, baseball, and volleyball. Our coaches and instructors provide age-appropriate instruction that’s both fun for kids and convenient for busy families. We are committed to our mission of Helping Kids Succeed in Life Through Sports. That’s why we teach sportsmanship values alongside skills and drills every week. To us, it’s simply The Way Youth Sports Should Be.
Frogs, Snails and Fairytales 5 pass and coffee #1
$20

5 play passes. Each play session is 2 hours long. The passes will expire 6 months from their first visit.​ You will also receive a coffee mug to bring to be filled on each visit. Value: $60 Frogs Snails & Fairy Tales is an ultimate indoor play venue for imaginative fun and STEM activities! (toddlers up to early elementary). www.fsaft.com
Frogs, Snails and Fairytales 5 pass and coffee #2
$20

5 play passes. Each play session is 2 hours long. The passes will expire 6 months from their first visit.​ You will also receive a coffee mug to bring to be filled on each visit. Value: $60 Frogs Snails & Fairy Tales is an ultimate indoor play venue for imaginative fun and STEM activities! (toddlers up to early elementary). www.fsaft.com
Rainbow Cloudz Slime Party for 12
$40

DIY Slime Party Fun at Rainbow Cloudz! 🎉 ✨ The ultimate slime party destination in Richmond, Texas! ✨ 🎨 Create at Our Kawaii Slime DIY Wall! Let your creativity shine with hundreds of mix-ins from our exclusive Kawaii Slime Company DIY Wall. Customize your slime with:🌟 Fun charms 🌈 Glitter & sprinkles ❄️ Instant snow 🎨 Air-dry clay & more Value:$250
Idea Lab Kids - Aliana Full Week of 1/2 day camp
$40

Your choice of a full week of 1/2 day summer camps at IDea Lab Kids Aliana. *Make your summer camp selection by May 8th. Value $195
Ivy Brook Academy 1 week of 1/2 day summer camp
$40

One week of half-day summer camp at Ivy Brook Academy in Aliana. Dates: June 9th through August 1st Ages: 18 months to 6 years old Value: $250
Premier Martial Arts 2 45 minute private lessons + goody bag
$40

2 45-minute private lessons at Premier Martial Arts in Richmond..
Adopt a longhorn stuffie
$15

If you missed the longhorn stuffie event, this is your last chance to adopt a longhorn! Comes with a birth certificate and t shirt. Value priceless
Harvest Green Veggie Share
$20

Receive a veggie share box for 4 weeks from Harvest Green, a certified organic farm. Value: $100
1 Month Tutoring with The Learning Space
$40

Month free tutoring which includes MATH (mental math) , READING & WRITING Every child learns uniquely, so we personalize our curriculum with interactive teaching, hands-on activities, and digital tools that simplify complex ideas. By integrating iPads and online testing, we prepare students for a digital classroom while inspiring confidence and a love for learning. location: 2330 Harlem Rd Suite 101, Richmond, TX Value $320
Houston Interactive Annual Family Membership
$40

For 4 family members in the same household Free access to sister aquariums in Austin and San Antonio Guest admission discounts (50% of General admission for up to 5 guests location: 5440 Sam Houston Pkwy E Houston TX Value: $160
4 guest passes
$40

4 GUEST PASSES Valid at the Houston location: 1500 Blinz, Houston Present passes at time of visit. EXPIRES Oct. 31, 2025 Value: $80
Front of the car rider line pick up line #1
$40

Skip the wait and head straight to the front to PICK UP your kids from school! Winners will be granted access to the front of the PICK UP line for the entire 2025/2026 school year! *applies to pick-up only*. Value: Priceless
Front of the car ride pick up line #2
$40

Skip the wait and head straight to the front to PICK UP your kids from school! Winners will be granted access to the front of the PICK UP line for the entire 2025/2026 school year! *applies to pick-up only*. Value: Priceless
Front of the car rider pick up line #3
$40

Skip the wait and head straight to the front to PICK UP your kids from school! Winners will be granted access to the front of the PICK UP line for the entire 2025/2026 school year! *applies to pick-up only* . Value: Priceless
Ride home on a fire truck
$40

Get a ride home with on a fire truck with the Pecan Grove Fire department. Will be on a mutually agreeable date. Value: Priceless
Principal for the Day with Ms. Murphy
$30

Help Principal Murphy run the school for part of the day! Value: Priceless
Vice Principal for the Day Ms. Bonaventure
$30

Help Vice Principal Bonaventure run the school for part of the day! Value: Priceless
Vice Principal for the Day Ms. Holmes
$30

Help Vice Principal Holmes run the school for part of the day! Value: Priceless
STEM teacher for the day
$20

Help Ms. Kuperman teach your STEM class! Value: Priceless
Music teacher for the day
$20

Help your music teacher teach your class! Value: Priceless
PE coach for the day!
$20

Help the coaches teach your class! Value: Priceless
Art teacher for the day!
$20

Help your art teacher teach your class! Value: Priceless
Extra recess for your class!
$20

Be the class hero and get an extra recess for your whole class! Value: Priceless
Sit anywhere lunch pass
$20

Sit anywhere you like with 4 friends during lunch time! Value: Priceless
Help with morning annoucements!
$20

Help the award winning Neill broadcast team with morning announcements! Value: Priceless
Name the car rider sign
$40

Name the car rider sign for the 25/26 year! (Name subject to approval by Neill administration). Value: Priceless
Name the bike rider sign
$40

Name the bike rider sign for the 25/26 year! (Name subject to approval by Neill administration). Value: Priceless
2 Front row seats to Kinder graduation - Wallace
$30

2 front row seats to Kindergarten graduation. Your child must be in Ms. Wallace's class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to Kindergarten graduation- Brent
$30

2 front row seats to Kindergarten graduation. Your child must be in Ms. Brent's class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to Kindergarten graduation- Dyson
$30

2 front row seats to Kindergarten graduation. Your child must be in Ms. Dyson's class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to Kindergarten graduation - Garvin
$30

2 front row seats to Kindergarten graduation. Your child must be in Ms. Garvin's class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to Kindergarten graduation- Lozano
$30

2 front row seats to Kindergarten graduation. Your child must be in Ms. Lozano's class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to Kindergarten graduation -Perez
$30

2 front row seats to Kindergarten graduation. Your child must be in Ms. Perez's class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to Kindergarten graduation-Spacek
$30

2 front row seats to Kindergarten graduation. Your child must be in Ms. Spacek's class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to Kindergarten graduation-Yanes
$30

2 front row seats to Kindergarten graduation. Your child must be in Ms. Yanes' class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to Kindergarten graduation- Lee
$30

2 front row seats to Kindergarten graduation. Your child must be in Ms. Lee's class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to 5th grade graduation -Ivon
$30

2 front row seats to 5th grade graduation and black light show. Your child must be in Ms. Ivon's class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to 5th grade graduation -Edmundson
$30

2 front row seats to 5th grade graduation and black light show. Your child must be in Ms. Edmundson's class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to 5th grade graduation -Hodges
$30

2 front row seats to 5th grade graduation and black light show. Your child must be in Mr. Hodges' class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to 5th grade graduation -Champion
$30

2 front row seats to 5th grade graduation and black light show. Your child must be in Ms. Champion's class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to 5th grade graduation -Oswalt
$30

2 front row seats to 5th grade graduation and black light show. Your child must be in Ms. Oswalt's class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to 5th grade graduation -Sutar
$30

2 front row seats to 5th grade graduation and black light show. Your child must be in Ms. Sutar's class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to 5th grade graduation -Posey
$30

2 front row seats to 5th grade graduation and black light show. Your child must be in Ms. Posey's class to bid on these seats. Value: Priceless
2 front row seats to 5th grade graduation -Lee
$30

2 front row seats to 5th grade graduation and black light show. Your child must be in Mr. Lee's class to bid on these seats. Value: Priceless

