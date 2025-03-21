Nepal Rising (Daayitwa US)
Nepal Rising Sales
Raffles Ticket - 1 chance
$12
Lottery for $300 Gift Voucher to Ekadesma Store in Seattle
Lottery for $300 Gift Voucher to Ekadesma Store in Seattle
More details...
Add
Raffle Tickets - 5 chances
$50
Add
Raffle Tickets - 12 chances
$100
Add
Nepal Rising Hoodies
$50
High-quality Made in Nepal hoodies available in multiple colors Limited Quantities
High-quality Made in Nepal hoodies available in multiple colors Limited Quantities
More details...
Add
100% Cashmere Scarfs
$75
Highest quality 100% cashmere scarfs imported from Nepal Extremely Limited Quantities
Highest quality 100% cashmere scarfs imported from Nepal Extremely Limited Quantities
More details...
Add
Woolen Pashmina Scarfs
$45
High-quality mixed blend Pashmina scarfs imported directly from Nepal Limited Quantities
High-quality mixed blend Pashmina scarfs imported directly from Nepal Limited Quantities
More details...
Add
#NepalRising Stylus Pen
$5
Add
Add a donation for Nepal Rising (Daayitwa US)
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue