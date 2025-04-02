eventClosed

Nest Fest 2025 Silent Auction

auction.pickupLocation

1040 Grant St SE #600, Atlanta, GA 30315, USA or email [email protected] and she will coordinate delivery of your item.

Waterfront on Peaceful Liveoak Island
$900

WATERFRONT COASTAL HOME WITH STUNNING VIEWS GREAT FOR DOLPHIN VIEWING, BIRD WATCHING, AND FISHING 3 BEDROOMS/2 BATHS, SLEEPS UP TO 9 GUESTS 4 KAYAKS AND PRIVATE BOAT RAMP ON THE PANHANDLE (CRAWFORDVILLE, FL), ~5 HR DRIVE FROM ATL https://www.airbnb.com/rooms/9949695?viralityEntryPoint=1&unique_share_id=1AFE9DFB-7C46-43A5-8168-B0E61F8D2234&slcid=c7a50704b218474391822361176a488d&s=76&feature=share&adults=1&channel=native&slug=rHVQCuMW&source_impression_id=p3_1745106252_P3aLjSoyLtM80dbd
Six Night Stay at a Blue Ridge Cabin
$500

This gorgeous and unique 3 bed 3 bath cabin is located high up in the Blue Ridge Mountains along a scenic mountain top. This cabin boasts year round panoramic views on all three levels! Situated in the Aska Trail System area, it's perfect for those who may like to hike, kayak, tube, and fish for some fun. Want to relax, reset, and soak up the view? Enjoy screened-in porches on each level, a private deck with a hammock, rocking chairs, outdoor dining areas, a hot tub, and fully-equipped kitchen! The driveway is pretty steep to get up to that million dollar view in the mountains, so we highly recommend coming with a 4WD vehicle. Please note restrictions: No pets or children under 12 years of age Link to airbnb listing: https://www.airbnb.com/rooms/795767048838810349?source_impression_id=p3_1744592666_P3pvai10goVvcHgQ Value: $1,500
Mimi Leake Photography Mini Session
$200

Capture your family through the lens of incredible photographer Mimi Leake! About Mimi: Hi! I'm Mimi, a Grant Park mom and photographer. My husband, Russell, and I have been neighborhood warriors for 13 years and it's so exciting to see all the awesome changes we have seen! Our children are Lily (7) and Alex (5) and when the 2nd child came around, dad lost motivation to use the DSLR camera, so I picked it up and learned how to use it! https://mimileake.myportfolio.com/about-mimi $400 Value
Agave $50 Gift Card item
Agave $50 Gift Card
$25

Have a cozy dinner at Agave. $50 Agave Gift Card
OxFit 3 Month Membership
$275

Take yourself and your fitness to the next level! OxFit 3 Month Membership Grant Park or East Atlanta location $687 value
One Month of Dynamo Swim Lessons #1 item
One Month of Dynamo Swim Lessons #1
$50

In preparation for summer, start, brush up or perfect your kid's swimming skills! Dynamo Swim Club is a 501(c)(3) nonprofit that that brings the sport of swimming to individuals of all ages and experience levels. Since the club’s inception in 1964, we’ve grown from a small network of summer league teams to become one of the top ranked age group clubs in USA Swimming. Dynamo swimmers have enjoyed success at every level of competitive swimming from achieving state, regional and national team titles to setting American records and world ranked times. Our mission is to pursue excellence in competitive swimming and create lifelong athletes. $98 Value
Water Wings Swim Lessons item
Water Wings Swim Lessons
$180

Get the kiddo swimming with Water Wings! Two week session of swim lessons for 2025 $363 Value
IT Services by Lewis IT Consulting item
IT Services by Lewis IT Consulting
$200

Get the IT help you need for yourself, your business, or even your aging parent who cannot figure out their iPhone password. 3 Hours of IT Services, which include Computer Repair, Data Recovery, Network Infrastructure upgrade, Network Security, Remote Support, Virus/Malware Removal, Smart home and home security services and much more. $495 Value
Little Bear $50 Gift Certificate item
Little Bear $50 Gift Certificate
$25

Treat yourself to a dinner at Michelin Guide restaurant Little Bear $50 Littler Bear Gift Card
Josephine Design House Two Hour Design Consultation item
Josephine Design House Two Hour Design Consultation
$200

Get your home looking incredible with a two hour residential design consultation with Michael Hammond Berzseyni of Josephine Design House About Josephine: Our aim is to redefine your space into one that reflects your collected life. From material selection and color consultation to complete interior design for your renovation or new construction, our mission is to help you discover your aesthetic. Striking that perfect balance of comfortable and relaxed with sophistication and taste, we approach every project in a creative, thoughtful way. https://josephinedesignhouse.com/ $400 Value
Meditereannea Dinner for Two item
Meditereannea Dinner for Two
$60

Romantic Dinner for Two at Mediterreanea Includes: Two Appetizers (or Salads) Two Entrées Two Glasses of Wine Two Desserts $125 Value
Aviary 60 Minute Facial
$110

The Alchemist 60 minute facial Best Facial Atlanta Magazine, Allure, Instyle, GOOP $215 value
One Month of Dynamo Swim Lessons #5 item
One Month of Dynamo Swim Lessons #5
$50

In preparation for summer, start, brush up or perfect your kid's swimming skills! Dynamo Swim Club is a 501(c)(3) nonprofit that that brings the sport of swimming to individuals of all ages and experience levels. Since the club’s inception in 1964, we’ve grown from a small network of summer league teams to become one of the top ranked age group clubs in USA Swimming. Dynamo swimmers have enjoyed success at every level of competitive swimming from achieving state, regional and national team titles to setting American records and world ranked times. Our mission is to pursue excellence in competitive swimming and create lifelong athletes. $98 Value
Intown Tumbling Playdate for up to 10 Friends item
Intown Tumbling Playdate for up to 10 Friends
$110

Book a private Playdate at Intown Tumbling and have the gym to yourself for a full 45 minutes. Up to 10 friends. $225 Value
Press Shop Wine Tasting Class for up to 6 People item
Press Shop Wine Tasting Class for up to 6 People
$240

Make a memorable evening with friends and learn about wine. Private wine tasting class for up to 6 people $600 Value
Cooks & Soldiers $50 Gift Card item
Cooks & Soldiers $50 Gift Card
$25

Enjoy a night of extraordinary tapas at Cooks & Soldiers \ $50 Cooks and Soldiers Gift Card
Ladov Landscaping + Consulting Garden Consultation item
Ladov Landscaping + Consulting Garden Consultation
$75

Consult the experts on your landscaping and gardening $150 value
Neighborhood Children's Center item
Neighborhood Children's Center
$60

Give yourself a break while your kid has fun! 5 hours of childcare at former Nest teacher Ms. Chanel's Neighborhood Children's Center $125 value
Coffee with Steve item
Coffee with Steve
$25

Grab coffee with Atlanta radio legend, the "velvet voice", Steve Goss. Value: Priceless (plus coffee)
Community Engagement Gift Set item
Community Engagement Gift Set
$50

Gift set with Patagonia fanny pack, Men's size L shirt and How to Camp with Kids book $105 Value
Farm to School Gift Basket item
Farm to School Gift Basket
$62

Handmade 40 x 40 red checkered tablecloth, bottle of La Dame de Montrose 2019, Bottle of Beringer Knights Valley Cabernet Sauvignon, Two Bottles of Kefi Life Olive Oil, Bottle of Rao's pasta sauce and two packages of Garofolo pasta $125 Value
ProV1 Golf Balls (48) (1) item
ProV1 Golf Balls (48) (1)
$100

Stock up on the good stuff! 4 separate 12 packs of ProV1 golf balls. $200 Value
The French Market Flower Arrangement
$50

Flowers always make it nice. Floral arrangement from the French Market - Floral arrangement will be at Nest Fest, so bidder must attend Nest Fest to pick up this item. $105 Value
Highland Yoga $30 Gift Card item
Highland Yoga $30 Gift Card
$15

Take care of your mind and body at Highland Yoga. Highland Yoga $30 Gift Card; can be used by new member for one month membership or by existing member toward package.
Harry Aiken Framed Hotel Clermont Photograph item
Harry Aiken Framed Hotel Clermont Photograph
$50

Add an air of sophistication and spice (IYKYK) to your home with a framed photograph of the famous Clermont Hotel taken by accomplished local photographer Harry Aiken.
Harry Aiken Framed Photograph of Oakland Cemetery item
Harry Aiken Framed Photograph of Oakland Cemetery
$50

Display this masterful depiction of Atlanta's infamous Oakland Cemetery. Taken by accomplished local photographer Harry Aiken.
Chubbies $75 Gift Card item
Chubbies $75 Gift Card
$35

Flaunt your dad bod with a Chubbies classic. $75 gift card
White Oak Pastures $150 Gift Card
$75

White Oak Pastures is a six generation, 158-year-old family farm in Bluffton, Georgia. They take pride in farming practices that focus on regenerative land management, humane animal husbandry, and revitalizing their rural community. Indulge in quality local meats and other artesian goods. $150 Gift Card
The Daily Pilates 3 Class Package
$50

Keep it looking right with a three reformer class package \ at the Daily Pilates. $105 Value
Mercer Street Meals Meal Certificate #1
$25

Mercer Street Meals is a chef-driven take out restaurant specializing in ready-made, nourishing, and affordable, family meals. Born out of a home kitchen to serve the families who live on Mercer Street, owners Lance and Gracie Gummere are looking forward to serving your family. $50 certificate will cover 1 meal including an appetizer, a main dish, a vegetable and dessert for a family of four.
Chic-fil-a Package item
Chic-fil-a Package
$10

Chic-fil-a assortment of goodies: $20 worth of free items (2 sandwich vouchers; 2 dessert vouchers; 2 stuffed cows) $20 Value
$250 Neighborhood Ballet Gift Card
$125

Enroll your tiny dancer at Neighborhood Ballet, offering top-quality dance training for all ages, from toddlers to seniors, in Atlanta's Ormewood Park, Grant Park, and Northlake Village neighborhoods. Join us for ballet, jazz, hip hop and more! $250 Value
Bell Street Burritos $50 Gift Card item
Bell Street Burritos $50 Gift Card
$25

Treat yourself to arguably the best burritos in town at Bell Street Burritos. $50 Gift Card
Mercer Street Meals Meal Certificate #2
$25

Mercer Street Meals is a chef-driven take out restaurant specializing in ready-made, nourishing, and affordable, family meals. Born out of a home kitchen to serve the families who live on Mercer Street, owners Lance and Gracie Gummere are looking forward to serving your family. $50 certificate will cover 1 meal including an appetizer, a main dish, a vegetable and dessert for a family of four.
Atlanta United Tickets item
Atlanta United Tickets
$40

Cheer on the the Five Stripes at Mercedes Benz with two tickets 2 Atlanta United Tickets in Section 105. Please coordinate with John Hopeck directly via email [email protected] to coordinate date. $80 Value
Teacher Experience: Strawberry Picking with Eleanor item
Teacher Experience: Strawberry Picking with Eleanor
$90

A unique experience with our very own Eleanor Walsh! Strawberry picking with up to two children - up to four hours, including transportation, lunch and a bunch of delicious strawberries
Teacher Experience: Lake Walking Adventure with Mandy item
Teacher Experience: Lake Walking Adventure with Mandy
$75

A fun adventure with the Nest Founder and OG Teacher Mandy Palmer. Constitution lake walking adventure with two children - around four hours, including transportation
Nest Chef Chloe Cake item
Nest Chef Chloe Cake
$25

Treat yourself to a homemade cake by Nest Chef Chloe Ralston. It will be a two layer birthday-style cake (or something like that!)
Teacher Experience: Art Lesson with Sophie (SIX Kids) item
Teacher Experience: Art Lesson with Sophie (SIX Kids)
$125

A one hour art lesson with professional artist and the Nest's Sophie Goodman-Merel. One hour art lesson - up to SIX kids!
Painting Piece by Nikki item
Painting Piece by Nikki
$100

Get your one of a kind painting by the Nest's very own Nikki Starz. The cassowary is an endangered keystone species. A keystone species is one that plays a disproportionately large role in maintaining the structure, function, and biodiversity of an ecosystem. Their removal or significant decline can trigger a cascade of negative effects, altering the ecosystem in profound ways
Teacher Experience: Pizza Picnic with Kelli item
Teacher Experience: Pizza Picnic with Kelli
$60

Give your child the gift of a pizza picnic in Grant Park with the Nest's Kelli Dyer. Up to two children for three hours after school.
Teacher Experience: Photo Walk with Kiah item
Teacher Experience: Photo Walk with Kiah
$50

A truly unique experience! A one hour photo walk in Grant Park with the Nest's Kiah Ballard. 1 hour, digital files sent to parents.
Teacher Experience: Music Lesson with Noah item
Teacher Experience: Music Lesson with Noah
$75

A one hour music lesson with local musician and the Nest's very own Noah Rouse. 1 hour music lesson - can teach guiter, ukelele, piano, or drums
Teacher Experience: Babysitting by Charletra item
Teacher Experience: Babysitting by Charletra
$90

Give yourself a break and your child the unique experience of being babysat by one of their favorite teachers! Babysitting on a Tuesday night by the Nest's own Charletra Johnson. Tuesday is only availability, up to two children, up to six hours
Teacher Experience: Frozen and Hair Braiding Night w Marti item
Teacher Experience: Frozen and Hair Braiding Night w Marti
$60

Live out your toddler's dream with a night of Frozen and hair braiding with the Nest's own Marti, who happens to be a Frozen and hair braiding expert. Frozen and Braiding Night w/up to six children - watching Frozen and doing hair braiding fun with ribbons
Teacher Experience: Art Experience at Nest Studio w Cassidy item
Teacher Experience: Art Experience at Nest Studio w Cassidy
$60

Have your child explore their creative side with a one hour art experience at Nest Studio with the Nest's very own Cassidy. Up to two children - process oriented around 2-3 provocations in studio.
Former Teacher Experience: Ice Cream with Garrett item
Former Teacher Experience: Ice Cream with Garrett
$25

Have your child grab some ice cream with former Nest teacher Garrett, who still has a strong fandom among the kids!
Former Teacher Experience: Museum with Melo item
Former Teacher Experience: Museum with Melo
$45

Have your child explore Fernbank Museum with beloved former Nest teacher Melo. Up to 2 kids.
Honeysuckle Gelato $50 Gift card item
Honeysuckle Gelato $50 Gift card
$25

Treat yourself to the incredible Honeysuckle Gelato. $50 gift card
Your Pie $100 Gift Card item
Your Pie $100 Gift Card
$50

Enjoy pizza your own way at Your Pie. $100 Gift Card
Buteco $100 Gift Card item
Buteco $100 Gift Card
$50

Enjoy coffee, Brazilian bites, cocktails and more at Buteco! $100 gift card
Silly Goose Photography Family Mini Session
$200

Silly Goose Photo is pleased to offer a Family Mini Session Photoshoot, valued at $500. This thirty minute session is the perfect opportunity to make memories or capture a family milestone. We can meet in our Decatur studio or come to you where you're most comfortable. The session includes a digital gallery of all high res, fully edited images in both color and black + white, and all usage rights, perfect to share with family & friends! We look forward to working with the winner to create a personalized experience! $500 value
Tip Top Cocktails 18 Pack item
Tip Top Cocktails 18 Pack
$50

Tip Top offers prepared classic cocktails that hit on all the notes of traditional recipes, allowing modern drinkers a balanced beverage whenever and wherever. $104 Value
ProV1 Golf Balls (36) (2) item
ProV1 Golf Balls (36) (2)
$75

Stock up on the good stuff! 3 separate 12 packs of ProV1 golf balls. $150 Value
Little Tart Bakeshop $25 Gift Card item
Little Tart Bakeshop $25 Gift Card
$10

Treat yourself to a treat from Little Tart Bakeshop. $25 Value
The Zero Co. Goodies item
The Zero Co. Goodies
$35

The Zero Co, as its name suggests, is a bottle shop totally devoted to non-alcoholic beer, wine and spirits — like a zero proof liquor store. Opening in 2022 and situated in the trendy Poncey-Highlands neighborhood of Atlanta. This Zero Co. package includes a tote, some NA beer and wine, a $25 gift card, and some branded swag. $75 Value
Dump Trailer for a Day item
Dump Trailer for a Day
$100

Dump Trailer for a day – haul junk away, deliver mulch/gravel. If it fits in the trailer, we will take it away or drop it off. You load/unload we transport and dispose/deliver $250 Value
ATL-Cruzers E-Car Tour item
ATL-Cruzers E-Car Tour
$50

Private ecar tour for 5 guests - www.atlcruzers.com - 90 minute private guided tour of Atlanta via an electric gemcar.  The most unique way to see the sites. - email [email protected] to redeem $200 Value
Peach Tree Trolley Tour item
Peach Tree Trolley Tour
$50

Trolley tour for 4 -90 minute guided sightseeing tour of Atlanta on a vintage style trolley. Uncover the best of Atlanta, past and present. -email [email protected] to redeem www.thepeachtreetrolley.com $144 Value
Curated Spaces - Home Organization item
Curated Spaces - Home Organization
$80

Get your home in order! 3 hour home organization session (good for labor only) $165 Value
Curated Spaces - Home Management Session item
Curated Spaces - Home Management Session
$35

2 hour home management session - Curated Spaces offers customized in-home support, including full-service laundry, from hamper to closet -- with expert care for stains and fabrics. We handle daily tasks like dishes, tidying, and keeping your home in effortless order. Say goodbye to post-work-to-do lists and hello to more time for what matters. Whether you need support once a week or everyday, we tailor every visit to your home and lifestyle. $76 Value
Calming Corner and Self-Regulation Kit item
Calming Corner and Self-Regulation Kit
$30

Created by a local husband/wife duo with deep expertise in the social emotional learning space. Description: The Calming Corner Kit can support any child as they learn to navigate their emotions throughout their day. The various supports found in the Calming Corner Kit can help children become more independent as they learn to manage the actions that follow big emotions. What’s included? 2 Self-guided Breathing posters 1 Emotions Puzzle Dice 1 ‘I feel…’ Dry Erase Board 1 dry eraser maker & eraser 1 Sensory & Fidget tools: 1 Flour stress ball, 1 Liquid motion timer,, 1 Rainbow Fidget popper, 3 stretchy strings 1 Calming Corner facilitation guide 1 Personalized Calming Corner header 1 portable breathing technique card 1 15in round cushion with handle $100 Value
Dad's Garage Tickets item
Dad's Garage Tickets
$20

Get your laughs at Dad's Garage! 2 "Just Seats" Tickets to any Dad's Garage-Produced improve performance $40 Value
Attire Rotation Swap Shop Passes item
Attire Rotation Swap Shop Passes
$50

2 passes to the Swap Shop - Attire Rotation is an Atlanta-based nonprofit and Atlanta's one and only clothing swap shop - where curated fashion meets community. Our mission is to reduce clothing waste, offer affordable alternatives to fast fashion, and cultivate a more connected Atlanta through circular style. This certificate includes two 10-item tickets -- use them together for 20 swap credits, or share with a friend for 10 each. www.attirerotation.com Value: $90 plus a new wardrobe
Family Fun Basket - Sponsored by the Blue Room item
Family Fun Basket - Sponsored by the Blue Room
$65

Have some family fun with pickleball, chalk, BBQ and ice cream! Basket includes a $75 gift card to Woods Chapel, $20 gift card to Big Softie, pickleball paddles and chalk. $135 Value
90 min Private Yoga Session item
90 min Private Yoga Session
$75

90 min private yoga session at Ashley Erwin’s Ormewood Park home studio. Work with Ashley privately to directly learn what you need in your personal yoga practice. Together you and Ashley will identify your strengths and areas to improve on, create solid foundations to build on, and create a practice that balances you, the practitioner. $150 value
Date Night Delight Basket - Sponsored by the Yellow Room item
Date Night Delight Basket - Sponsored by the Yellow Room
$100

Treat yourselves to the perfect evening with this thoughtfully curated Date Night Basket from the Yellow Room! Start your night with a delicious meal at Talat Market, known for its cozy atmosphere and mouthwatering dishes. After dinner, head home to unwind with the warm glow and soothing scent of a candle. Keep the connection going strong with a set of conversation cards—designed to spark meaningful dialogue and deepen your relationship. Whether it’s a first date or your 500th, this basket has everything you need to relax, reconnect, and enjoy quality time together. $150 Talat Gift card + couples conversation cards & a candle $200 Value
Ultimate Beach Day Basket - Sponsored by the Green Room item
Ultimate Beach Day Basket - Sponsored by the Green Room
$75

Get ready to soak up the sun in style with our Ultimate Beach Day Basket — everything you need for a perfect day of fun, sun, and relaxation! This sun-soaked bundle includes: ☀️ Supergoop sunscreen to keep your skin safe and glowing 🧴 Aloe vera for that soothing post-sun refresh ⛱️ Two plush beach towels for lounging in comfort 🌊 An inflatable adult inner tube for floating your cares away 🎯 A full badminton set for some friendly competition 🪁 A high-flying kite to bring joy to the skies 🦄 A colorful kids float to keep the little ones smiling. Whether you’re beach-bound or headed to the pool, this basket has you covered from sun-up to sun-down. Bid big and bring home your next beach adventure! $150 Value
Spa Getaway Basket - Sponsored by the Orange Room item
Spa Getaway Basket - Sponsored by the Orange Room
$125

Treat yourself to this incredible spa package. Contents: 1hr in home massage from Bodies by T Massage ($125 value), essential oils dispenser ($20 value), brick and mortar candle ($28 value), shower steamers from Mary Corder ($20 value), a face mask from MC ($20 value), a skinceuticals face mask ($25 value), K-Beauty eye cream (unknown value), and some bonus spa items. Total value: ~$250.
Custom Child Portrait by Kyle item
Custom Child Portrait by Kyle
$50

One of a kind custom piece by Kyle of your child. In addition to being the Nest's man of all trades, Kyle is a renown local artist. This is a unique opportunity to have a custom piece by him!
La Belle Nail Salon $100 Gift Card item
La Belle Nail Salon $100 Gift Card
$50

Treat yourself to Summerhill's newest and best nail salon! $100
Das BBQ $100 Gift Card item
Das BBQ $100 Gift Card
$50

Grab some of the best BBQ in town at DAS BBQ! $100 Gift Card
Tyde Tate Kitchen $50 Gift Card item
Tyde Tate Kitchen $50 Gift Card
$25

Enjoy some incredible Thai food from Tyde Tate Kitchen $50 Value
Sheyda Mehara Paper Artwork - Large Pink Piece item
Sheyda Mehara Paper Artwork - Large Pink Piece
$100

Elevate your home with this one of a kind 12 x 12 art piece. Sheyda is an incredible local artist who is well connected and has numerous high profile clients. $200 Value
Sheyda Mehara Paper Artwork - Smaller Blue Piece item
Sheyda Mehara Paper Artwork - Smaller Blue Piece
$50

Elevate your home with this one of a kind 4 x 6 art piece. Sheyda is an incredible local artist who is well connected and has numerous high profile clients. $100 Value
Eleanor's Apple Pie with Cheddar Crust item
Eleanor's Apple Pie with Cheddar Crust
$25

Treat yourself to a apple pie with cheddar crust made by the Nest's very own Eleanor Walsh!
Eleanor's Blueberry Rosemary Pie item
Eleanor's Blueberry Rosemary Pie
$25

Treat yourself to a blueberry rosemary pie made by the Nest's very own Eleanor Walsh!
Gymnastics Coach Lisa item
Gymnastics Coach Lisa
$25

1 Private gymnastics lesson with Coach Lisa. It can either be a lesson at your home (within 15 miles of College Park) or at Conley Recreation Center Gymnastics Gym (3636 College Street Atlanta, GA 30337). Ages 7+ OR 1 month of playgroup on Wednesdays from 11am - 12pm (for crawlers - 6 years old) $50 Value
8 Bottles of Fruit Wine by Jacob item
8 Bottles of Fruit Wine by Jacob
$60

Indulge in the unique and intoxicating flavors of fruit wine made by the Nest's very own Jacob Engelsman. Homemade Fruit Wine - 2 bottles each of peach, strawberry, blackberry, and muscadine $120 Value
Muchacho $50 Gift Card item
Muchacho $50 Gift Card
$25

Enjoy one of Atlanta's finest establishments, Muchacho, with a $50 gift card. $50 Value
Woo Skincare + Cosmetics Basket item
Woo Skincare + Cosmetics Basket
$150

Pamper yourself with this incredible skincare basket from Woo Skincare + Cosmetics. From its origins, Woo Skincare + Cosmetics was founded to give women a personal, pampering and fun shopping environment for their makeup and skincare choices. With local ownership and in-store expertise, every experience at Woo is characterized by the “golden rule” that every customer leaves happy Woo Atlanta first opened in 2008, when Woo partnered with co-owner Linda Silber, a seasoned cosmetics executive whose talents have been lauded in her work with leading brands including Bobbi Brown, Clinique, Elizabeth Arden, Origins Natural Resources, and Prescriptives. Linda’s keen insight and understanding of the cosmetic industry have made Woo Atlanta a favorite go-to neighborhood boutique for the last seven years. Woo's Atlanta success lead to a second location in West Paces Ferry in the spring of 2015. Atlanta Magazine name Woo Atlanta "Best Beauty Store" in its 2015 "Best of..." issue. $345 Value
Playground Playdate with Wren item
Playground Playdate with Wren
$60

Former Nest teacher Wren will take up to three kids to the playground for 2 hours. $125 Value
Zoo with Rachel and Lainey item
Zoo with Rachel and Lainey
$50

A zoo playdate!? Rachel Magg will take one kiddo to the zoo for 2 hours. $100 value
Trader Joes Gift Set item
Trader Joes Gift Set
$50

Delight in a curated collection of Trader Joe’s fan-favorites—all beautifully presented in an iconic Trader Joe’s reusable tote. This treasure trove is perfect for foodies, weekend snackers, or anyone who loves to indulge in quality treats at home. Whether you’re hosting friends or cozying up with a movie, this basket has something for every craving: -snack bar mix -sparkling strawberry juice beverage -all butter shortbread sandwich cookies -body butter -cake mix with lemon icing -rolled corn tortilla chips chili & lime flavored -ube mochi pancake and waffle mix -dark chocolate covered bon bon cho -dark chocolate peanut butter cups -sweet chili sauce -sparkling pink lemonade -garlic butter irish potato chips -everything but the bagel sesame seasoning blend
6 Bottles of Ravelston Cellars 2022 Chardonnay item
6 Bottles of Ravelston Cellars 2022 Chardonnay
$60

The Ravelston Chardonnay 2022 is a remarkable expression of Chardonnay, showcasing the finesse and complexity of this iconic varietal. With its golden hue, this wine catches the eye and invites exploration. On the nose, enticing aromas of ripe tropical fruits, such as pineapple and mango, mingle with notes of creamy vanilla and toasted oak. This Chardonnay is a versatile companion, pairing beautifully with a range of dishes, from roasted chicken and seafood to creamy pasta dishes and soft cheeses. 13.0% Donated by Wine Smith Co. $120 Value

