The Nest Nursery School

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Nest Fest 2026 Sponsorship

1040 Grant St SE #600

Atlanta, GA 30315, USA

Presenting Sponsor
$5,000

Silent Auction Sponsor moment: featured recognition on the Zeffy auction

page, plus on-site auction signage/QR codes directing guests to Zeffy bidding

– Top/featured placement on Sponsor Board + priority placement in sponsor email + social post

Scholar Sponsor
$2,500

– Large logo placement on Sponsor Board

– Included in sponsor email + social post

Dramatic Player Sponsor
$1,000

– Medium logo placement on Sponsor Board

– Included in sponsor email + social post

Friend of The Nest
$500

– Small logo/name listing on Sponsor Board

– Included in sponsor email + social post

Community Supporter
$250

– Name listing on Sponsor Board

– Included in sponsor email + social post

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