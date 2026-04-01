Nest Fest 2026 Sponsorship

About this event
– Silent Auction Sponsor moment: featured recognition on the Zeffy auction
page, plus on-site auction signage/QR codes directing guests to Zeffy bidding
– Top/featured placement on Sponsor Board + priority placement in sponsor email + social post
– Large logo placement on Sponsor Board
– Included in sponsor email + social post
– Medium logo placement on Sponsor Board
– Included in sponsor email + social post
– Small logo/name listing on Sponsor Board
– Included in sponsor email + social post
– Name listing on Sponsor Board
– Included in sponsor email + social post
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