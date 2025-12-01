NEST+m Parent Teachers Association Inc.

Hosted by

NEST+m Parent Teachers Association Inc.

About this event

NEST+m Robotics Holiday 3D Print Shop

NEST+m Keychain item
NEST+m Keychain item
NEST+m Keychain
$4

Available in: orange, yellow, green, dark pink, light pink, grey, white.

Pokemon Gengar Keychain item
Pokemon Gengar Keychain item
Pokemon Gengar Keychain
$5

Available in: orange, yellow, green, dark pink, light pink, grey, white.

Hello Kitty Keychain item
Hello Kitty Keychain item
Hello Kitty Keychain
$5

Available in: orange, yellow, green, dark pink, light pink, grey, white.

I <3 ___ Magnet 3" x 1.875" item
I <3 ___ Magnet 3" x 1.875" item
I <3 ___ Magnet 3" x 1.875"
$4

Available in: orange, yellow, green, dark pink, light pink, grey, white.


Up to 40 custom characters

I <3 ___ Magnet 4" x 2.5" item
I <3 ___ Magnet 4" x 2.5" item
I <3 ___ Magnet 4" x 2.5"
$5

Available in: orange, yellow, green, dark pink, light pink, grey, white.


Up to 40 custom characters

Star Magnet 3" x 1.875" item
Star Magnet 3" x 1.875" item
Star Magnet 3" x 1.875"
$4

Available in: orange, yellow, green, dark pink, light pink, grey, white.


Up to 40 custom characters

Star Magnet 4" x 2.5" item
Star Magnet 4" x 2.5" item
Star Magnet 4" x 2.5"
$5

Available in: orange, yellow, green, dark pink, light pink, grey, white.


Up to 40 custom characters

Heart Magnet 3" x 1.875" item
Heart Magnet 3" x 1.875" item
Heart Magnet 3" x 1.875"
$4

Available in: orange, yellow, green, dark pink, light pink, grey, white.


Up to 40 custom characters

Heart Magnet 4" x 2.5" item
Heart Magnet 4" x 2.5" item
Heart Magnet 4" x 2.5"
$5

Available in: orange, yellow, green, dark pink, light pink, grey, white.


Up to 40 custom characters

Magnet (no symbols) 3" x 1.875" item
Magnet (no symbols) 3" x 1.875" item
Magnet (no symbols) 3" x 1.875"
$4

Available in: orange, yellow, green, dark pink, light pink, grey, white.


Up to 40 custom characters

Magnet (no symbols) 4" x 2.5" item
Magnet (no symbols) 4" x 2.5" item
Magnet (no symbols) 4" x 2.5"
$5

Available in: orange, yellow, green, dark pink, light pink, grey, white.


Up to 40 custom characters

Articulated Eagle item
Articulated Eagle item
Articulated Eagle item
Articulated Eagle
$10

Available in: orange, yellow, green, dark pink, light pink, grey, white.

Snowflake Ornament item
Snowflake Ornament item
Snowflake Ornament
$4

With purple ribbon


Available in: orange, yellow, green, dark pink, light pink, grey, white.

Snowflake Fidget Spinner item
Snowflake Fidget Spinner item
Snowflake Fidget Spinner
$8

Available in: orange, yellow, green, dark pink, light pink, grey, white.

Slinky Snowman item
Slinky Snowman item
Slinky Snowman
$8

Available in: orange, yellow, green, dark pink, light pink, grey, white.

Add a donation for NEST+m Parent Teachers Association Inc.

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!