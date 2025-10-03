Netivot's Annual Dr. Aryeh Zinkin Scholarship Brunch

230 Denison St

Highland Park, NJ 08904, USA

Friend - Single Seat
$54
Companion (Includes 2 seats)
$180
Peer (Includes 3 seats)
$360
Cheerleader (Includes 4 seats)
$500
Advocate (Includes 6 seats)
$1,000
Promoter (Includes 8 seats)
$1,800
Supporter (Includes 10 seats)
$3,600
Booster (Includes 12 seats)
$5,000
Champion (Includes 15 seats)
$10,000
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing