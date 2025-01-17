Nevada County Skate Spaghetti Feed

Would you like to reserve a table for your business or group? This ticket is for a full table of 8 seats, at a 10% discount. Your table will be clearly marked for your party and extra raffle tickets included! All-you-can-eat spaghetti, bread, cesar salad, dessert and non-alcholic beverages. Alcoholic beverages will be for sale separately.

Would you like to reserve a table for your business or group? This ticket is for a full table of 8 seats, at a 10% discount. Your table will be clearly marked for your party and extra raffle tickets included! All-you-can-eat spaghetti, bread, cesar salad, dessert and non-alcholic beverages. Alcoholic beverages will be for sale separately.

More details...