New Castle Henry County Economic Development Corporation's Memberships

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About the memberships
Valid until August 5, 2027
Diamond Membership Level: $5,00 and above
Valid until August 5, 2027
Platinum Membership Level: $3,00 - $4,999
Valid until August 5, 2027
Gold Membership Level: $1,500 - $2,999
Valid until August 5, 2027
Silver Membership Level: $600 - $1,499
Valid until August 5, 2027
Bronze Membership Level: $300 - $599
Valid until August 5, 2027
Small Business Membership Level: $150 - $299
Valid until August 5, 2027
Citizen / Community Membership Level: $50 - $149
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