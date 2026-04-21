New Castle Henry County Economic Development Corporation

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New Castle Henry County Economic Development Corporation

About the memberships

New Castle Henry County Economic Development Corporation's Memberships

Diamond
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Valid until August 5, 2027

Diamond Membership Level: $5,00 and above

Platinum
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Valid until August 5, 2027

Platinum Membership Level: $3,00 - $4,999

Gold
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Valid until August 5, 2027

Gold Membership Level: $1,500 - $2,999

Silver
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Valid until August 5, 2027

Silver Membership Level: $600 - $1,499

Bronze
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Valid until August 5, 2027

Bronze Membership Level: $300 - $599

Small Business
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Valid until August 5, 2027

Small Business Membership Level: $150 - $299

Citizen / Community
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Valid until August 5, 2027

Citizen / Community Membership Level: $50 - $149

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