New Dominion Choraliers Program Advertising

Small Business Size: 4.5" x 1.5"(Horizontal or Vertical)
$15

For inside page. Black and White only. Please provide Camera-ready electronic files (jpg, pdf, cdr, etc.) minimum 300 dpi.

Business Card: 3.5" x 2.25" (Horizontal or Vertical)
$20

For inside page. Black and White only. Please provide Camera-ready electronic files (jpg, pdf, cdr, etc.) minimum 300 dpi.

Quarter Page: 4.5" x 2.375" (Horizontal or Vertical)
$30

For inside page. Black and White only. Please provide Camera-ready electronic files (jpg, pdf, cdr, etc.) minimum 300 dpi.

Half Page: 4.5" x 3.5" (Horizontal or Vertical)
$50

For inside page. Black and White only. Please provide Camera-ready electronic files (jpg, pdf, cdr, etc.) minimum 300 dpi.

Full Page: 4.5 x 7.5
$75

For inside page. Black and White only. Please provide Camera-ready electronic files (jpg, pdf, cdr, etc.) minimum 300 dpi.


