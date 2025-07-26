New Jersey Alumni Chapter Membership Dues 2025

1Y-Alum/Assoc/Hon
$100

Renews yearly on: July 2

1-year Membership-

Renews annually on July 1

2Y-Alum/Assoc/Hon
$175

Valid for one year

2-year Membership

Renews bi-annually on July 1

3Y-Alum/Assoc/Hon
$250

Valid for one year

3-year Membership

Renews tri-annually on July 1

Year 1-Young Alum
Free

Valid for one year

First Year Graduate

Eligible one year

Year 2-Young Alum
$25

Valid for one year

Second Year Graduate

Due on July 1

Eligible for one year

Year 3-Young Alum
$50

Valid for one year

Third Year Graduate

Due on July 1

Eligible for one year

Year 4-Young Alum
$75

Valid for one year

Fourth Year Graduate

Due on July 1

Eligible for one year

Add a donation for The New Jersey Chapter of the Foundation for NCA&T State University, Inc.

$

