2nd Annual New Level Softball Poker Night

Offered by
About this shop
Poker Ticket – $85 (poker entry, dinner, raffle & one drink ticket for 3/21)
(supports 12U Henkel Team)
Poker Ticket – $85 (poker entry, dinner, raffle & one drink ticket for 3/21)
(supports 14U Helms Team)
Poker Ticket – $85 (poker entry, dinner, raffle & one drink ticket for 3/21)
(supports 14U Tyree Team)
Poker Ticket – $85 (poker entry, dinner, raffle & one drink ticket for 3/21)
(supports 10U Johnson Team)
Poker Ticket – $85 (poker entry, dinner, raffle & one drink ticket for 3/21)
(supports 14U Simon Team)
Poker Ticket – $85 (poker entry, dinner, raffle & one drink ticket for 3/21)
(supports 18U Pardey Team)
Poker Ticket – $85 (poker entry, dinner, raffle & one drink ticket for 4/18)
(supports 16U Dail Team)
Poker Ticket – $85 (poker entry, dinner, raffle & one drink ticket for 4/18)
(supports 16U Reynolds Team)
Poker Ticket – $85 (poker entry, dinner, raffle & one drink ticket for 4/18)
(supports 10U James Team)
Poker Ticket – $85 (poker entry, dinner, raffle & one drink ticket for 4/18)
(supports 10U Harrison Team)
Poker Ticket – $85 (poker entry, dinner, raffle & one drink ticket for 4/18)
(supports 12U Coffey Team)
Poker Ticket – $85 (poker entry, dinner, raffle & one drink ticket for 4/18)
(supports 12U Hood Team)
Dinner Ticket – $25 (dinner & one drink ticket)
Dinner Ticket – $25 (dinner & one drink ticket)
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!