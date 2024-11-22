Buffalo Goes Gray
New Year - New You
1665 Main St
Buffalo, NY 14209
General admission
$35
Barre Centric Class followed by Brunch at Imperial Pizza
Barre Centric Class followed by Brunch at Imperial Pizza
seeMoreDetailsMobile
add
Brunch Only
$15
Join us at 12:30 at Imperial Pizza next to Barre Imperial Pizza - Main Street, 1665 Main St, Buffalo, NY 14209
Join us at 12:30 at Imperial Pizza next to Barre Imperial Pizza - Main Street, 1665 Main St, Buffalo, NY 14209
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout