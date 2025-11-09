Huddle Foundation Inc

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Huddle Foundation Inc

New Years Eve 2026

555 13th St NW

Washington, DC 20004, USA

General Admission
$65

Enjoy the full program with access to all main activities.

VIP Table of (2)
$180

Table of 2/No Bottle/Includes Admission.

VIP Table of (4)
$360

Table of 4/No Bottle/Includes Admission.

VIP Table of (6)
$540

Table of 6/No Bottle/Includes Admission.

VIP Table of (8)
$720

Table of 8/No Bottle/Includes Admission.

VIP Table of (10)
$900

Table of 10/No Bottle/Includes Admission.

Bottle Tier 1
$175

Moet ice (White) 

Don Julio Blanco

Jack Daniels

Grey Goose 

Buchanan 

Tito’s

Bottle Tier 2
$200

Most Rose’

Remy Martin VSOP

Casa Migo Rep

Patron

Hennessy VSOP

Bottle Tier 3
$250

Buchanan 18

Don Julio Rep

Don Julio 70

Veuve Clicquot

Remy Martin 1738

Bottle Tier 4
$350

Don Julio Anejo

Don Julio 1942

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