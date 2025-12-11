ARAB CULTURAL CENTER

New Year’s Eve 2026 Celebration – Arab Cultural Center in St. Louis احتفال ليلة رأس السنة 2026 – المركز الثقافي العربي في سانت لويس

3226 S Grand Blvd

St. Louis, MO 63118, USA

Ages 6–12: $15 الأطفال من ٦–١٢ عام
$15

Includes full access to the event + dinner + Soft drink / Soda + baklava


يشمل دخول الحفل + عشاء + مشروبات غازية + بقلاوة

Ages 13 and above ١٣ عام وما فوق
$30


Dinner: mixed grill platter (kabab, lamb shish, and chicken) served over rice

Side salad

Lentil soup

Soft drink / soda

Baklava dessert

Full table service

All entertainment throughout the night


العشاء: مشكل مشاوي (كباب، شقف غنم، ودجاج) يُقدّم فوق الأرز

سلطة جانبية

شوربة عدس

مشروبات غازية

بقلاوة

خدمة تقديم الوجبة على الطاولة

جميع الفقرات الفنية طوال السهرة

VIP Access's تذكرة VIP
$60


Priority seating

Oven-roasted lamb shoulder (requires overnight preparation)

Side salad

Lentil soup

Soft drink / soda

Table service

Dessert plate (Kunafa)


مقاعد مميزة في الصفوف الأمامية

كتف خروف مشوي بالفرن (يحتاج إلى تجهيز مسبق طوال الليل)

سلطة جانبية

شوربة عدس

مشروبات غازية

خدمة تقديم الطعام على الطاولات

صحن حلويات (كنافة)

