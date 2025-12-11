New Year’s Eve 2026 Celebration – Arab Cultural Center in St. Louis احتفال ليلة رأس السنة 2026 – المركز الثقافي العربي في سانت لويس

Hosted by
St. Louis, MO 63118, USA
Includes full access to the event + dinner + Soft drink / Soda + baklava
يشمل دخول الحفل + عشاء + مشروبات غازية + بقلاوة
• Dinner: mixed grill platter (kabab, lamb shish, and chicken) served over rice
• Side salad
• Lentil soup
• Soft drink / soda
• Baklava dessert
• Full table service
• All entertainment throughout the night
• العشاء: مشكل مشاوي (كباب، شقف غنم، ودجاج) يُقدّم فوق الأرز
• سلطة جانبية
• شوربة عدس
• مشروبات غازية
• بقلاوة
• خدمة تقديم الوجبة على الطاولة
• جميع الفقرات الفنية طوال السهرة
• Priority seating
• Oven-roasted lamb shoulder (requires overnight preparation)
• Side salad
• Lentil soup
• Soft drink / soda
• Table service
• Dessert plate (Kunafa)
• مقاعد مميزة في الصفوف الأمامية
• كتف خروف مشوي بالفرن (يحتاج إلى تجهيز مسبق طوال الليل)
• سلطة جانبية
• شوربة عدس
• مشروبات غازية
• خدمة تقديم الطعام على الطاولات
• صحن حلويات (كنافة)
