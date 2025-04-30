The Palace Players
eventClosed
Newsies
9245 Fox Lonas Rd NW
Knoxville, TN 37923, USA
addExtraDonation
$
Thursday, August 7th
$25
@ 7:00
@ 7:00
seeMoreDetailsMobile
closed
Thursday, August 7th (Group)
$80
groupTicketCaption
@ 7:00
@ 7:00
seeMoreDetailsMobile
closed
Friday, August 8th
$25
@ 7:00
@ 7:00
seeMoreDetailsMobile
closed
Friday, August 8th (Group)
$80
groupTicketCaption
@ 7:00
@ 7:00
seeMoreDetailsMobile
closed
Saturday, August 9th 2:00
$25
@ 2:00
@ 2:00
seeMoreDetailsMobile
closed
Saturday, August 9th 2:00 (Group)
$80
groupTicketCaption
@ 2:00
@ 2:00
seeMoreDetailsMobile
closed
Saturday, August 9th 7:00
$25
@ 7:00
@ 7:00
seeMoreDetailsMobile
closed
Saturday, August 9th 7:00 (Group)
$80
groupTicketCaption
@ 7:00
@ 7:00
seeMoreDetailsMobile
closed
Sunday, August 10th
$25
@ 2:00
@ 2:00
seeMoreDetailsMobile
closed
Sunday, August 10th (Group)
$80
groupTicketCaption
@ 2:00
@ 2:00
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout