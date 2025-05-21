Newtown Library Company Memberships 2025

Individual
$20

Family
$25

Includes full library membership for unlimited family members.

Senior
$10

Valid for one individual only. If you wish to rent books for additional family members, please select the Family Membership.

Senior couple
$20

Valid for two individuals only. If you wish to rent books for additional family members, please select the Family Membership.

Student
$10

Valid for students 18+ with a college ID.

