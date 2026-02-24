Next In Line Youth Camp 2026

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About this event
$50 – Deposit
Reserves your spot for camp.
Applied toward the full $200 cost.
Includes access to the full camp experience once balance is paid.
$50 – Depósito
Reserva tu lugar para el campamento.
Se aplica al costo total de $200.
Incluye acceso a toda la experiencia del campamento una vez pagado el saldo.
$100 – Partial Payment
Pay half now.
Remaining balance due before camp.
Includes access to the full camp experience once balance is paid.
$100 – Pago Parcial
Paga la mitad ahora.
El saldo restante debe pagarse antes del campamento.
Incluye acceso a toda la experiencia del campamento una vez pagado el saldo.
$200 – Full Payment
Pay in full and secure your spot today.
Includes lodging, meals, activities, camp T-shirt, and the full weekend experience.
$200 – Pago Completo
Paga el total y asegura tu lugar hoy.
Incluye hospedaje, comidas, actividades, camiseta del campamento y toda la experiencia del fin de semana.
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