Next Mission Outdoors Inaugural Banquet

About this event
Entry includes door prize entry, fish fry dinner, soda and water.
* Reserved table for 8
*First set of tables called to eat
* Premium company recognition
* Verbal recognition during banquet
* 1 fish-bowl raffle package per guest
* 1 Big Ticket raffle entry per guest
* Entry into an exclusive Corporate Table gear package drawing valued over $350
* Reserved table for 8
*first set of tables called to eat
*Sponsor’s name recognition
* Table signage
* 1 fish-bowl raffle ticket package per guest
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