Next Mission Outdoors

Hosted by

Next Mission Outdoors

About this event

Next Mission Outdoors Inaugural Banquet

11304 E 14 Mile Rd

Warren, MI 48093, USA

General Admission
$25

Entry includes door prize entry, fish fry dinner, soda and water.

Corporate sponsored table
$1,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

* Reserved table for 8

*First set of tables called to eat

* Premium company recognition

* Verbal recognition during banquet

* 1 fish-bowl raffle package per guest

* 1 Big Ticket raffle entry per guest

* Entry into an exclusive Corporate Table gear package drawing valued over $350

Sponsor Table
$500
This is a group ticket, it includes 8 tickets

* Reserved table for 8

*first set of tables called to eat 

*Sponsor’s name recognition

* Table signage

* 1 fish-bowl raffle ticket package per guest

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