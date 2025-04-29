Niagara Track & Field Club

Youth Membership: Includes club T-shirt and registration to local development meets. USATF.org membership is also required for insurance.
Youth Membership: Includes club T-shirt and registration to local development meets. USATF.org membership is also required for insurance.
Elite Beginners
$150
Elite Beginner Membership: Includes club T-shirt and registration to local development meets. Practice is on Tuesday & Thursdays, ONLY! USATF.org membership is also required for insurance.
Elite Beginner Membership: Includes club T-shirt and registration to local development meets. Practice is on Tuesday & Thursdays, ONLY! USATF.org membership is also required for insurance.
Elite Travel 1
$300
Elite Travel 1 Membership: Includes club T-shirt and registration to local development meets, Rochester and Niagara Junior Olympics. Practice is Monday to Thursday. USATF.org membership is also required for insurance.
Elite Travel 1 Membership: Includes club T-shirt and registration to local development meets, Rochester and Niagara Junior Olympics. Practice is Monday to Thursday. USATF.org membership is also required for insurance.
Elite Travel 2
$400
Elite Travel 2 Membership: Includes club T-shirt and registration to local development meets, Rochester and Niagara Junior Olympics and 1 night hotel, transportation & 2 events at International track meet in Canada. Practice Monday to Thursday. USATF.org membership is also required for insurance.
Elite Travel 2 Membership: Includes club T-shirt and registration to local development meets, Rochester and Niagara Junior Olympics and 1 night hotel, transportation & 2 events at International track meet in Canada. Practice Monday to Thursday. USATF.org membership is also required for insurance.