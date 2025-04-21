TYC Dance Booster Club
Night at the Museum Recital/Nationals T-shirts
Infant 3-6 months
$15
Infant 6-12 months
$15
Infant 12-18 months
$15
Infant 18-24 months
$15
Toddler 2T
$15
Toddler 3T
$15
Toddler 4T
$15
Toddler 5T
$15
Children Small (6-8)
$15
Chest width 28-30
Children Medium (10-12)
$15
Chest width 30-32
Children Large (14-16)
$15
Chest width 32-34
Childrens XL (18-20)
$15
Chest width 34-36
Adult XS
$25
Chest Width 31-34
Adult Small
$25
Chest Width 34-37
Adult Medium
$25
Chest Width 38-41
Adult Large
$25
Chest Width 42-45
Adult XL
$25
Chest Width 46-49
Adult 2XL
$27
Chest Width 50-53
Adult 3XL
$29
Chest Width 54-57
Adult 4XL
$31
Chest Width 58-61
